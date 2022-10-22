Белгородский губернатор Гладков: пять человек пострадали в Шебекино в результате обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в городе Шебекино в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что во время обстрела выезжал из Мурома, где встречался с главой округа Владимиром Ждановым, и увидел дым в районе Шебекино.

«Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — указал он.

Днем ранее Вячеслав Гладков сообщал, что промышленное предприятие в Шебекинском городском округе загорелось после попадания по нему снаряда. По его данным, в результате инцидента пострадала местная женщина, которую сразу доставили в больницу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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