Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин о визите Пелоси: зачем «этой бабушке» нужно... 21:09
Сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин освобожден из-под стражи... 21:02
Путин: Киев готов бороться с Россией «до последнего... 20:55
Опрос показал, что около 20% владельцев Android являются... 20:55
Reuters: Германия не смогла занять денег для преодоления... 20:54
Путин высоко оценил работу мэра Москвы Собянина 20:48
Под Вологдой во время хозяйственных работ сбежал заключенный 20:47
Путин прокомментировал свои слова о том, что россияне... 20:47
Патрик Шик может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед» 20:46
Путин не предупреждал Си Цзиньпина о планах начать СВО... 20:43

Стало известно, на каком заводе отремонтируют подлодку «Новороссийск»

ТАСС: подлодку «Новороссийск» отремонтируют на Кронштадтском морском заводе

close
100%
Василий Батанов/РИА «Новости»

Подлодка проекта 636.3 «Новороссийск» Черноморского флота после вахты в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России пройдет ремонт на Кронштадтском морском заводе в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ЧФ России наносили удары по целям террористов в Сирии ракетами «Калибр-ПЛ» из Средиземного моря. Они также поражали цели на Украине в ходе специальной военной операции.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что подводная лодка «Новороссийск» пройдет ремонт на одном из заводов на северо-западе России.

Подлодка «Новороссийск» была замечена у берегов Бретани во Франции в конце сентября.

Российское судно сопроводил базирующийся в Бресте многоцелевой фрегат «Нормандия». При этом рядом с подлодкой находился морской буксир Черноморского Флота «Сергей Балк», сообщал телеканал BFM TV.

До этого корабли Балтийского флота обеспечили погружение на глубину до 190 м в рамках государственных испытаний подлодки «Уфа».

Накануне подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» проходили испытания на глубине 100 м.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+