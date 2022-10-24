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В ЛНР заявили, что два мирных жителя ранены в результате обстрела Сватово ВСУ из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: два мирных жителя ранены при обстреле Сватово со стороны ВСУ

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Reuters

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в результате обстрела из HIMARS населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское со стороны украинской армии двое мирных жителя получили ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства.

«В результате обстрелов в населенном пункте Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 года рождения», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Сватово в результате обстрелов разрушен один жилой дом, еще два получили повреждения.

Также отмечается, что в Новоайдаре повреждены три жилых дома и разрушено здание налоговой инспекции.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявляло, что Вооруженные силы Украины выпустили по два снаряда из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городам Зоринск и Старобельск.

Накануне стало известно, что украинские военные нанесли удар по населенному пункту Покровское из РСЗО HIMARS.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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