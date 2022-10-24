Власти Херсонской области заявили о падении морального духа украинских военных

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что моральный дух украинских военных на херсонском направлении сильно упал. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Чувствуется деморализация, <…> в бой идти не хотят. В основном обстрелы (устраивают. — «Газета.Ru»)», — заявил Стремоусов.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери, что сказывается на их моральном духе.

Ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ попытались прорвать линию обороны в регионе в районе реки Ингулец, однако попытка была отбита российскими войсками.

До этого заместитель губернатора Херсонской области говорил о задержании группы украинских диверсантов на линии фронта, которые были захвачены в плен в ночь на 24 октября на Бериславском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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