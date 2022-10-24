ФСБ РФ: организатора украинского батальона «Крым» Билялова объявили в международный розыск

Организатора украинского нацбатальона »Крым» Наримана Билялова, известного также как Иса Акаев, объявили в международный розыск. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба крымского управления Федеральной службы безопасности России.

«Организатор незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым» Нариман Билялов объявлен в международный розыск», — отметили в ведомстве.

В отношении гражданина Украины Наримана Билялова возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым». Батальон с июня 2014 года был участником в боевых действиях против республик Донбасса, а в последнее время — против российской армии. Организатор формирования покинул Крым в марте 2014 года. В РФ ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее боевики украинского националистического полка «Азов» (организация запрещена в России), которые попали в плен российских военных, рассказали, что неоднократно убивали мирных жителей.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.