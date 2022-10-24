Разработчик торпеды ЭТ-1Э заявил, что снаряд сам сможет обходить помехи

Врио гендиректора завода «Дагдизель» Султанахмед Асалиев рассказал ТАСС, что торпеда ЭТ-1Э сможет самостоятельно обходить помехи.

По его словам, снаряд является электронным и способен самостоятельно принимать некоторые решения в процессе выполнения задачи. Благодаря вентильному электродвигателю с постоянными магнитами торпеда издает мало шума. Также подобный силовой агрегат не нагревается, благодаря чему дальность обнаружения торпеды увеличилась в 2,5 раза.

«Она [торпеда ЭТ-1Э — «Газета.Ru»] сама решает многие задачи, которые не задает корабль. В остальных торпедах корабль задал параметры — она их выполняет. А здесь торпеда по многим параметрам сама принимает решения. Это, во-первых, обход помех. Решена проблема попадания по неподвижной цели и всплывающей цели», — поделился Асалиев.

Ранее сообщалось, что электрическая торпеда ЭТ-1Э прошла испытания на атомных и дизельных подлодках.