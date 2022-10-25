Военный ДНР рассказал о новой тактике ВСУ

Вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибегли к новой тактике при атаках на российские позиции, передает РИА Новости.

«Кардинально, можно сказать (поменялся стиль военных действий. – «Газета.Ru»). То обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там», — заявил Шалыгин.

По его словам, в последнее время украинские солдаты начали ездить на джипах Hummer, на которых установлены пулеметы.

«Выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают — или в плен берут, или вырезают, убивают», — продолжил военнослужащий.

Он отметил, что украинские военные стали использовать тактику «наскока».

Сержант также указал, что противник подбирается вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов. При этом бойцы ВСУ «подтянулись» и в стрелковом бою, продолжил военнослужащий.

«У них, во-первых, связь у всех была, шлемы. Они между собой общались — буквально, начал с правой стороны пулемет бить наш какой-то, с позиций там дальше, позиция наша была. Они буквально, сколько, три минуты, он по рации — так и так, бьет пулемет с такого-то направления, накрой минометами. Тут же, две минуты: полетели туда мины, пулемет замолчал, все. Чуть что, они сразу за связь, сразу прикрыли их, и они дальше пошли», — добавил Шалыгин.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ писала, что зимний сезон потребует от Вооруженных сил Украины смены стратегии и методов ведения боя с учетом сложностей с маскировкой.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.