Командир танкового взвода ВС РФ рассказал, как его подразделение без потерь взяло высоту

Командир танкового взвода, старший лейтенант Руслан Курбанов, получивший звание Героя Российской Федерации, рассказал, как под его руководством подразделение без единой потери одержало победу в бою за господствующую высоту во время СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Мы выполняли одну тяжелую задачу по захвату господствующей высоты. Соответственно, высоту мы взяли, уничтожили очень много техники противника, причем, без единой потери. На момент представления меня на звание Героя Российской Федерации моим подразделением было уничтожено 38 единиц техники, из них — 15 танков, 2 минометные батареи, 4 расчета ПТРК и более 250 националистов», — сказал Курбанов.

Его танк вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Несмотря на попадание в танк ракеты Javelin, благодаря грамотным действиям Курбанова и слаженности экипажа, группа из семи националистов была уничтожена.

Ранее вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин заявил, что военные ВСУ прибегли к новой тактике при атаках на российские позиции.

По его словам, в последнее время украинские солдаты начали ездить на джипах Hummer, на которых установлены пулеметы.

«Выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают — или в плен берут, или вырезают, убивают», — продолжил военнослужащий.

Он отметил, что украинские военные стали использовать тактику «наскока».

Сержант также указал, что противник подбирается вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов. При этом бойцы ВСУ «подтянулись» и в стрелковом бою, продолжил военнослужащий.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ писала, что зимний сезон потребует от Вооруженных сил Украины смены стратегии и методов ведения боя с учетом сложностей с маскировкой.