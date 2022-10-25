Польша с начала 2022 года увеличила численность армии

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что численность армии республики возросла до 160 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в начале 2022 года численность польской армии составляла приблизительно 111,5 тыс. профессиональных солдат и 32 тыс. представителей войск территориальной обороны.

«Мы стараемся увеличить, и это записано в наших стратегических документах, численность польской армии до 300 тыс. Это, конечно, перспектива 2035 года, но мы последовательно увеличиваем (численный состав армии)», — заявил Скуркевич.

Он отметил, что это число может гарантировать Польше безопасность.

Ранее Скуркевич заявил, что Польша в 2023 году будет массово закупать военную технику и увеличит военный бюджет.

По его словам, в 2023 году Польша потратит на военные расходы не менее 3% национального ВВП — или 97,5 млрд злотых. Он пояснил, что после передачи Украине старой советской техники польская армия срочно нуждается в перевооружении.