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Власти Запорожья сообщили о перегруппировке ВСУ на этом направлении

Рогов заявил о перегруппировке ВСУ на Запорожском направлении для атаки на Васильевку

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Leo Correa/AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Соловьев. Лайф», что на Запорожском направлении вооруженные силы Украины проводят перегруппировку сил.

«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, [украинские вооруженные силы. — «Газета.Ru»], перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам», — пояснил Рогов.

Он добавил, что Орехово и Гуляйполе являются наиболее «жаркими» направлениями на данном участке.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины могут рассматривать запорожское направление в качестве приоритетного для осуществления попыток наступления.

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