Запад отметил большую тактическую слаженность при новом командующем СВО Суровикине

Западные военные эксперты отметили улучшение тактической слаженности российских сил на Украине после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО, пишет газета Politico.

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — говорится в статье.

По словам собеседника издания, высокопоставленного офицера британской разведки, тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии». Эксперт заявил, что новый командующий российскими войсками в зоне СВО «отметился эффективностью» как военный стратег.

Суровикин был назначен командующим российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине 8 октября. С октября 2013 года он командовал войсками Восточного военного округа, а с ноября 2017 года являлся главнокомандующим ВКС России. Является участником боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. Удостоен звания Героя России за проявленное мужество в Сирии, награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги».