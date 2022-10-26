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Запад отметил большую тактическую слаженность при новом командующем СВО Суровикине

Politico: западные эксперты отметили рост тактической слаженности ВС РФ при Суровикине

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Западные военные эксперты отметили улучшение тактической слаженности российских сил на Украине после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО, пишет газета Politico.

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — говорится в статье.

По словам собеседника издания, высокопоставленного офицера британской разведки, тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии». Эксперт заявил, что новый командующий российскими войсками в зоне СВО «отметился эффективностью» как военный стратег.

Суровикин был назначен командующим российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине 8 октября. С октября 2013 года он командовал войсками Восточного военного округа, а с ноября 2017 года являлся главнокомандующим ВКС России. Является участником боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. Удостоен звания Героя России за проявленное мужество в Сирии, награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги».

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