В ЛНР заявили о задержании подозреваемого в передаче Киеву мест дислокации армии РФ

Российские спецслужбы вычислили и задержали в Луганской народной республике (ЛНР) жителя подконтрольных России территорий, передававшего украинским властям данные о месте дислокации военнослужащих РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств республики.

Он уточнил, что задержанный Андрей Цыганов является жителем Белокуракинского района ЛНР.

По словам собеседника агентства, Цыганов собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений российской армии через соцсети.

«Для этого он использовал подконтрольный украинской стороне Telegram-канал, поверив в обещанную модераторами анонимность», — отметил источник.

Ранее в МВД Херсонской области сообщили, что сотрудники полиции и бойцы Росгвардии задержали в Чаплинском округе 53-летнего мужчину, который передавал данные о местонахождении российских военных и техники своему родственнику, проходившему службу в вооруженных силах Украины (ВСУ).

До этого российские силовики задержали в Херсоне бывшего полицейского, который передал украинским военным координаты для ракетного удара по жилому дому, где, по его мнению, жили сотрудники правоохранительных органов.