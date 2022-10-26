Мэр Шахтерска Шатов сообщил об ударе ВСУ по городу

Мэр Шахтерска Александр Шатов заявил, что ВСУ нанесли удар по городу в Донецкой народной республике, горят цистерны с топливом. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, это был прилет в район железной дороги. Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем», — заявил Шатов.

В публикации отмечается, что информация о пострадавших уточняется.

По данным RT, пожар с нефтебазы в Шахтерске перекинулся на местные гаражи.

Ранее в городе Шахтерск в Донецкой народной республики загорелся склад с боеприпасами после ночного обстрела со стороны вооруженных сил Украины.

Снаряды взрываются и разлетаются в радиусе 5-6 километров. В ближайших к месту ЧП домах есть повреждения.

Местные власти организовали эвакуацию жителей из наиболее опасных участков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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