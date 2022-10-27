В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры оказался поврежден в ходе ночного обстрела в окрестностях Запорожья, информировал глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Разрушениям подвергся объект инфраструктуры», — заявил Старух.

Также, по его словам, в результате обстрела на данном объекте начался пожар. Сведений о пострадавших во время возгорания и площадь распространившегося огня нет.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в пригороде Днепра произошел взрыв. Также взрыв прогремел в Кривом Роге. В Киеве, Одессе, Одесской и Черниговской областях объявлялась воздушная тревога утром 18 октября.