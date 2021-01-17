30 лет назад началась «Буря в пустыне»

17 января 1991 года началась военная операция, получившая название «Буря в пустыне» и ставшая завершающей частью войны в Персидском заливе. Целью международной коалиции во главе с США было освобождение Кувейта от иракских сил под руководством Саддама Хусейна, вторгшихся на территорию страны в августе 1990 года.



В период с 17 по 19 января авиация многонациональных войск нанесла ряд массированных ударов по военным объектам Ирака, затем операция перешла в наземную фазу. По соотношению сил коалиция имела абсолютное превосходство в воздухе, в море и на суше: в атаках участвовали свыше 2 тысяч самолетов, до 800 тысяч военнослужащих и до 170 судов.



28 февраля 1991 года Ирак был вынужден освободить Кувейт и признать все резолюции Совета Безопасности ООН относительно конфликта. В 8.00 утра по багдадскому радио было объявлено, что иракские войска прекратили сопротивление по всему фронту.