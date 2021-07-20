Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Уязвимость мужчин перед коронавирусной инфекцией объяснили... 21:03
Сирия отразила ракетные удары Израиля российскими комплексами ПВО 21:02
Иммунолог посоветовала сделать анализ крови перед прививкой... 21:02
Российский футболист: в Голландии считается, что среди русских... 20:59
Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate 20:54
Дроны начнут доставлять почту в четырех регионах России 20:50
Джефф Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard во время... 20:39
Instagram запустил новую функцию 20:31
Заслуженный тренер Мозер об изменении олимпийского девиза: не поняла... 20:25
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами 20:23
Фоторепортажи

Шах и мат: на МАКС-2021 показали российский истребитель 5-го поколения

close
Лунгин,
Лунгин, "Хирург", Дюжев: кто пришел проститься с Петром Мамоновым
Великий потоп: последствия наводнения в Европе
Великий потоп: последствия наводнения в Европе
«Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске
«Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске
Как выглядит дом главы ГИБДД Ставрополья, о котором все говорят
Как выглядит дом главы ГИБДД Ставрополья, о котором все говорят
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов
Умер бывший муж Пугачевой Александр Стефанович
Умер бывший муж Пугачевой Александр Стефанович
«Не только лишь все»: лучшие цитаты Виталия Кличко
«Не только лишь все»: лучшие цитаты Виталия Кличко
Наводнение расползается по Европе. На очереди Австрия
Наводнение расползается по Европе. На очереди Австрия
Главная интрига Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 — истребитель Checkmate (название в переводе с английского — «Шах и мат») — был представлен в день открытия авиасалона. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель 5-го поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.

Как выглядит главная премьера МАКС-2021 — в галерее «Газеты.Ru».
Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
Эксперты оценили желание Лукашенко найти замену Евросоюзу
Сократить премии, повысить зарплаты: как в России предлагают бороться с бедностью
Профсоюзы призвали обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты
«Зрелище ужасное и печальное»: о чем говорит интерьер дома главы ГИБДД Ставрополья
Наталья Мальцева о доме Алексея Сафонова — «какой народ, такие и начальники»
«Сухой» официально представил новый истребитель пятого поколения
Джефф Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard во время полета
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами
Bloomberg выяснил детали сделки между США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+