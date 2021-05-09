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Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Президент РФ Владимир Путин выступает во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствует военнослужащих на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствует военнослужащих на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Курсанты Московского высшего военного командного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Курсанты Московского высшего военного командного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Ветераны на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года Ветераны на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года
Президент РФ Владимир Путин среди гостей на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Президент РФ Владимир Путин среди гостей на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Тяжелые вертолеты Ми-26 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Тяжелые вертолеты Ми-26 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Ветеран на Красной площади перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Ветеран на Красной площади перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Девушки-курсантки на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Девушки-курсантки на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Президент РФ&nbsp;- верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года Президент РФ&nbsp;- верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года
Ветеран на Красной площади во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Ветеран на Красной площади во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Фронтовые бомбардировщики Су-24 во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Фронтовые бомбардировщики Су-24 во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года

В Москве идет парад Победы

Парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Министр обороны России Сергей Шойгу принял доклад о готовности войск к параду Победы от главнокомандующего сухопутными войсками, генерала армии Олега Салюкова. «Войска московского гарнизона для парада в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены», — отчитался Салюков.

На параде обеспечены меры безопасности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все участвующие в мероприятии военнослужащие добровольно прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
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