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В Москве идет парад Победы
Парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».
Министр обороны России Сергей Шойгу принял доклад о готовности войск к параду Победы от главнокомандующего сухопутными войсками, генерала армии Олега Салюкова. «Войска московского гарнизона для парада в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены», — отчитался Салюков.
На параде обеспечены меры безопасности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все участвующие в мероприятии военнослужащие добровольно прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Министр обороны России Сергей Шойгу принял доклад о готовности войск к параду Победы от главнокомандующего сухопутными войсками, генерала армии Олега Салюкова. «Войска московского гарнизона для парада в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены», — отчитался Салюков.
На параде обеспечены меры безопасности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все участвующие в мероприятии военнослужащие добровольно прошли полный курс вакцинации от коронавируса.