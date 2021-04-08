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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года

Как Зеленский съездил в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донбасс, где встретился с украинскими военными на передовой. Как сообщает пресс-служба политика, он вручил военнослужащим государственные награды и подарки. На фотографиях видно, что военным вручались наручные часы.

Кроме того, Зеленский пообедал в солдатской столовой и похвалил качество еды. Как прошла поездка — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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