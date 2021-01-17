«XXI век на дворе»: в России начнут ездить без прав

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил намерение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках эксперимента позволить водителям в ряде регионов использовать мобильное приложение с QR-кодом вместо водительских удостоверений.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении. Нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет», — указал парламентарий.

Он указал, что водителям не нужно будет возить с собой дополнительные документы в бумажном виде, передает RT.

О данном нововведении ранее на Гайдаровском форуме рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — пояснил чиновник.

По его словам, для осуществления этого процесса инспекторам выдадут специальные считывающие устройства.

В нынешнем году компании, предоставляющие услуги каршеринга, и агрегаторы такси получат возможность узнавать через базу данных ГИБДД о наличии у водителей прав в режиме онлайн, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами, «смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг».

В прошлом месяце в России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, согласно которому в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на русском, английском и французском языках: «Водительское удостоверение», «Permis de conduir», «Driving Licence».

Российские водительские права теперь соответствуют Конвенции о дорожном движении 1968 года. Этот документ дает возможность ездить по территории 80 стран, ратифицировавших конвенцию, среди них — Турция, Иран, ЮАР, Филиппины, Бразилия, Великобритания, Италия, Катар и ФРГ.

В документе также уточнили перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства. Кроме того, они должны быть обозначены в образце водительского удостоверения.

В ПТС, в частности, появились данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и проведенных ранее проверках.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства необходимо указывать данные о мощности его двигателя. Для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок — сведения о сроке государственной регистрации.

Кроме того, изменилась и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в разговоре с «Известиями» подтвердил, что надписи на трех языках позволят фактически приравнять российские права к международным. Такой вид документа сократит количество вопросов к его владельцу в других странах, указал эксперт.

В России с 1 июля прошлого года действуют электронные ПТС. Электронный паспорт включает возможность хранения полной истории транспортного средства, в том числе данных о страховых случаях и ограничениях. После 1 июля 2018 года выдача бумажных ПТС была прекращена.