Под контролем ГИБДД: как изменился техосмотр в России

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, как должен проводиться контроль и надзор за проведением техосмотра транспортных средств. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пункт 11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» были внесены несколько изменений.

С 1 марта госконтроль и надзор за организацией и проведением ТО транспорта будут осуществлять сотрудники ГИБДД. Кроме того они могут принимать участие и в техническом осмотре автобусов, согласно порядку, установленному правительством России.

Ранее МВД анонсировало изменения правил проведения ТО транспорта в России. С 1 марта будут аннулированы диагностические карты, которые были оформлены без проведения техосмотра. Отметка об аннулировании будет заноситься в специальную электронную систему. Оператор, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»).

В систему должны быть также внесены данные о самой процедуре проверки исправности автомобилей — организация, которая будет проводить ТО, должна загрузить фото «до» и «после» техосмотра машины. Таким образом диагностическая карта будет производиться непосредственно в электронном виде и загружаться в единую автоматизированную систему ТО транспорта.

Помимо фотографий в систему должны быть загружены адрес места расположения автомобиля на момент ТО, дата, время начала и окончания процедуры.

Электронная система будет работать круглые сутки. А доступ к ней получат сотрудники Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, будет осуществляться защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков.

Получить данные той или иной диагностической карте, загруженной в систему, можно будет при помощи ее номера или сведений о техосмотре можно будет провести одного из реквизитов транспортных средств, номера кузова или номера шасси.

В МВД уточнили, что заверена диагностическая карта будет также — электронно. Эксперт, который проводил ТО, поставит свою электронную подпись. Тем не менее автомобилисты, которые захотят бумажный экземпляр диагностической карты, смогут его получить. Но такой вид карты с 1 марта станет необязательным.

Информационный портал начнет работать с начала весны.

Кроме того, МВД прописало конкретные требования к безопасности транспортных средств, без соответствия которым машина не может пройти ТО. В новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» перечислено более 80 пунктов, которые касаются систем автомобиля. В список включены требования к тормозной системе, рулевому управлению, внешним световым приборам, шинам и колесам, а также к двигателю и его системам.

Например, если подтекла тормозная жидкость или возникнет сложность при повороте рулевого колеса, то такая машина техосмотр не пройдет.

Законодатели не оставили без внимания и стекла, которые должны быть на своих местах. Если на лобовом стекле будет большая трещина со стороны водителя — автомобиль не получит диагностическую карту.

В министерстве считают, что новые правила позволят сократить коррупцию в сфере техосмотра, а также повысить безопасность на дорогах за счет более тщательной проверки автомобилей.