Новый штраф: МВД и Минюст планируют ввести наказание за превышение средней скорости

В законодательстве в скором времени может появиться отдельная норма, регулирующая наказание в случае превышения водителями допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, пишет Autonews.ru.

В Министерстве юстиции рассказали изданию, что вопрос о закреплении в законах административного наказания за это нарушение с использованием автоматических дорожных комплексов прорабатывают в МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.

По словам юриста Дмитрия Дугина, отсутствие в документе точного адреса нарушения дает возможность автомобилистам оспаривать штрафы, так как в КоАП отсутствует норма о превышении средней скорости.

«Учитывая, что суды сейчас такие постановления отменяют, можно сделать вывод, что выписывают их без законного на то основания. Сейчас есть требования о том, что место совершения правонарушения обязательно должно быть указано и отметка о том, что это произошло где-то в радиусе 20 км суды не устраивает», — сказал он в комментарии Autonews.ru.

Специалисты считают, что уточнение норм в законе могло бы легализовать штрафы, но Дугин напомнил, что эта идея обсуждается порядка пяти лет и ее тормозят профильные ведомства. Например, сам Autonews.ru год назад писал о том, что Минюст рассматривает такую возможность и проведут ее анализ «вместе с заинтересованными органами государственной власти». Но за год ничего не изменилось.

Тем не менее в России есть участки дорог, где устанавливается средняя скорость, с которой двигаются машины. Например, в Татарстане более 950 км автомагистралей контролируются таким образом. Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов ранее заявил, что планирует отстаивает позицию по введению в законодательство понятия средняя скорость.

Однако здесь есть ряд сложностей. «Российская газета» отмечала, что в Татарстане камеры расположены на участках, где установлены разные ограничения скорости. В связи с такой ситуацией, Общероссийский народный фронт предлагал в формулировке «средняя скорость» точно указать четкие требования: «средняя скорость может измеряться на участке, где установлен единый скоростной режим, и нет примыканий, позволяющих проехать этот участок за более короткое время», пишет «РГ».

В ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» рассказали Autonews.ru, что «речь идет об одном конкретном виде нарушения ПДД». «Превышение установленной скорости движения, ст. 12.9 КоАП. А «средняя скорость» — это метод измерения скорости транспортного средства на участке дороги с помощью двух синхронизированных камер фотовидеофиксации, установленных в начале и в конце участка контроля», — сказали в компании.

Отмечается, что этот контроль «основан на формуле: V=S/t, то есть скорость определяется исходя из времени, за которое проходится определенное расстояние».

Эксперты считают, что на участке, где установлены такие камеры, должно быть единое на всем протяжении ограничение максимальной разрешенной скорости и не должно быть объездных путей. Специалисты пояснили, что одна из камер «фиксирует время въезда автомобиля на участок контроля, а вторая — момент, когда автомобиль выезжает за его пределы». «Время на камерах синхронизируется по сигналу спутников ГЛОНАСС/GPS», — добавили в компании «Око».

Издание отмечает, что чаще всего средняя скорость измеряется на скоростных магистралях. В Московской области сейчас есть порядка 170 участков «средней скорости».