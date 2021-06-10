Почему МВД предложило сделать ТО личного автотранспорта добровольным

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников сообщил РИА «Новости», что МВД намерено предложить водителям личных автомобилей проходить техосмотр на добровольной основе.

Предполагается, что изменения будут внесены в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Собеседник агентства считает, что ответственные автомобилисты заинтересованы в исправности своего транспорта, поэтому будут самостоятельно проходить ТО. Инициаторы изменений считают, что число аварий из-за неисправности машин сократится, если у водителей будет возможность проходить проверку в комфортных условиях и в удобное для них время.

При этом изменения не коснутся такси, грузовиков, автомобилей предприятий и автобусов. Черников подчеркнул, что новые правила дадут инспекторам ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно таких транспортных средств, так как зачастую сопутствующей причиной ДТП при перевозке пассажиров и грузов становится техническая неисправность.

В то же время, как заметил Черников, значительная часть водителей проходит техосмотр только для того, чтобы оформить полис ОСАГО. По его словам, при этом диагностика не производится.

«И в положениях «Конвенции о дорожном движении» (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен», — добавил он.

В комментарии «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал о своем отношении к этой инициативе.

«С одной стороны, я думаю, что водители действительно должны адекватно оценивать техническое состояние автомобиля, потому что они в первую очередь могут подвергать риску себя и тех, кого они перевозят. С другой стороны, надо понимать, что, к сожалению, не все водители у нас адекватные, и автомобили некоторых водителей похожи на ведро с болтами, как это называют в народе», — обратил внимание Старовойтов.

По мнению парламентария, надо подумать о том, что в результате отказа транспорта могут пострадать другие участники движения.

«Безусловно, в той форме, в которой мы видели техосмотр все прошедшие годы, проще действительно делать добровольным или вообще не делать. Либо техосмотр все-таки должен быть, но не в той форме, в которой он был», — добавил член Госдумы.

В то же время депутат считает, что »ГИБДД виднее». «Если в ведомстве уверены и приводят соответствующую аналитику, то хочется им верить и хочется верить в то, что их решение выверенное», — полагает он.

Старовойтов подтвердил слова Черникова насчет того, что россияне зачастую по факту не проходят ТО. «Мы понимаем, что, когда мы техосмотр отдали страховым компаниям, этот шаг был рассчитан на то, что бизнес с этим справится лучше, чем с этим справлялись в ГИБДД, но в итоге мы получили то, что его вообще перестали делать. Фактически водители получают соответствующий талончик без прохождения соответствующих проверок». — заключил парламентарий.

При этом ранее стало известно, что Госдума собирается принять поправки, согласно которым получить страховой полис можно будет и без диагностической карты, которая выдается по итогам прохождения техосмотра.