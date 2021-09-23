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Автомобили

«Робот» или вариатор: какую трансмиссию выбрать

Эксперты рассказали, какая коробка передач отличается надежностью

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»
Неправильный выбор трансмиссии может испортить все позитивные впечатления покупателя от нового автомобиля: одни коробки передач отличаются долгой «задумчивостью», иные не любят энергичных стартов с места и быстро выходят из строя, а другие повышают расход топлива. О том, как сделать правильный выбор и об особенностях современных трансмиссий, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

Наиболее проблемным типом трансмиссий на современных автомобилях эксперты считают роботизированные агрегаты. Фактически, это обычные механические коробки, но выжимает сцепление и переключает передачи здесь не водитель, а сервоприводы по команде электроники. По словам управляющего техцентра «АБР-Сервис» Максима Гордина, владельцы моделей, оснащенных роботами, чаще других обращаются за ремонтом к сервисменам-трансмиссионщикам.

«Самые частые гости – это владельцы различных моделей Skoda и Volkswagen c шестиступенчатым «роботом» DSG. На таких автомобилях наиболее распространенной проблемой является износ дисков сцепления: обычно они требует замены на 70-80 тыс. километрах пробега», — рассказал «Газете.Ru» Гордин.

По его словам, на автомобилях, выпущенных до 2011 года, диски сцепления ходили еще меньше: примерно 40-50 тыс. километров. После доработки этой трансмиссии автопроизводителем, ее надежность заметно повысилась, отмечает эксперт. Замена сцепления обойдется, в зависимости от модели, в 30-40 тыс. рублей.

Проблемы с шестиступенчатым роботом DSG признают и официальные дилерские центры. В одном из автосалонов Volkswagen, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился как клиент рассказали, что замена сцепления на «роботе» — одна их самых распространённых причин обращений автовладельцев. При этом прайс на эти работы в официальном техцентре почти в два раза выше, чем в неофициальной мастерской:

70-75 тыс. рублей в зависимости от конкретной модели.

Помимо износа дисков сцепления, нередко на DSG выходит из строя так называемый мехатроник – электрогидравлический блок, отвечающий за работу трансмиссии. Это в большей степени касается уже «ваговской» 7-ступенчатой коробки передач DQ200. И если в неавторизованном сервисе берутся отремонтировать этот узел за 15-20 тыс. рублей (без учета работ по монтажу/демонтажу самой коробки передач), то в официальном техцентре его предлагают только поменять сборе. А эта процедура, в зависимости от модели, уже обойдется в 100-120 тыс. рублей.

Также при большом пробеге (100 тыс. км и более) на роботе возможно заклинивание вилки включения передач, отмечают эксперты. Они объясняют это механическим износом деталей. Устранение этой неисправности обойдется примерно в 40 тыс. рублей у официалов и около 25 тыс. рублей, если работы будут производиться в независимой СТО.

Похожие неисправности характерны на только для моделей концерна Volkswagen. По словам старшего сервисного консультанта «Хэндэ Ключавто Люберцы» Андрея Кочетова, на автомобилях Hyundai Tuscon и i30, оснащенных роботизированной трансмиссией DCT (аналог DSG), иногда возникают повышенные вибрации при движении в пробке.

Это связано с износом дисков сцепления,

объясняет эксперт, проблема решается лишь полной заменой узла — это стоит минимум 80 тыс. рублей.

Первыми признаками износа сцепления на роботизированной трансмиссии эксперты называют повышенные вибрации при остановке на светофоре в режиме Drive, а также вялую реакцию машин на добавление тяги при старте. Симптомами износа мехатроника могут служить задержки и рывки при переключениях передач (одна из отличительных особенностей DSG — очень быстрая смена скоростей).

Дать ремня

Чуть более надежным типом трансмиссии считается вариатор, в котором два конусообразных шкива (ведущий и ведомый) соединены клиноременным ремнем или цепью. Конусы плавно меняют передаточное отношение, регулируя таким образом тягу от мотора к колесам. По словам мастера специализированного техцентра «АКПП-Сервис» Владислава Семенова, чаще всего проблемы с этими механизмами возникают на кроссоверах.

«Как правило по поводу проблем с вариаторами обращаются владельцы Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlader.

Такой тип трансмиссии не любит перегрева, а потому длительное буксование для автомобиля с вариатором противопоказано – многие об этом забывают», — поделился наблюдениями эксперт.

Технический специалист выделил две характерные причины поломок вариатора: износ шкивов и растяжение ремня. При частных выездах на бездорожье, проблемы начинают проявляться уже к 70-80 тыс. километрам пробега. При аккуратном стиле езды и регулярном обслуживании (замена масла каждые 30-35 тыс. километров) вариаторы на этих моделях без особых нареканий выхаживают до 160-180 тыс. километров, отмечает Владислав Семенов.

Замена ремня и шкивов в зависимости от модели обойдется в 50-70 тыс. рублей. За капитальный ремонт вариатора придется вложить не менее 130-160 тыс. рублей, оценивает он. Эксперты отмечают, что владельцы кроссоверов Renault, оснащённые точно такими же коробками передач, но с дополнительными радиаторами охлаждения, на проблемы вариаторов практически не жалуются.

«Такие автомобили появились на рынке чуть больше года назад, и потенциальные неисправности еще не успели проявиться.

Во всяком случае к нам в техцентр эти машины еще не приезжали», — заявил «Газете.Ru» управляющий «АБР-Сервиса» Максим Гордин.

Вариатор очень чувствителен к уровню масла картере, причем критичен как его недолив, так и перелив, отмечает эксперт. В первом случае ускорится износ ремня и шкивов, а во втором — жидкость вспенится или ее стравит из технологических стыков. Как следствие, детали трансмиссии получат плохую смазку, подчеркнул он.

Старый конь

В случае классических автоматических коробок передач с гидротрансформатором и тем более механических трансмиссий, эксперты не выделяют существенных проблем. По словам Максима Гордина, почти у всех автопроизводителей конструкция этих узлов уже давно обкатана, «детские болезни» давно устранены. Так да не так, если речь идет, например, о механиках «АвтоВАЗа». На «пятиступках» автомобилей Lada Granta, Vesta и Xray до сих пор Волжский автозавод не может победить повышенный шум.

По информации классифайда Drom.ru, вой КП вызван некачественной механобработкой зубьев шестерен передач и главной пары. Существующее оборудование не позволяет сделать прецизионную обработку, а менять его завод не намерен, поскольку производственный цикл этих автомобилей близок к завершению.

А если говорить о классических «автоматах», то здесь своеобразный антигерой —

четырехступенчатая гидромеханическая коробка передач DP0.

Проблема в том, что этот долгожитель был разработан еще в конце 20-го века для бюджетных моделей концерна Renault и его дочки Dacia типа Logan и Sandero. Коробка прожила достаточно долго и увидеть ее можно на многих машинах, но хуже всего, что благодаря французскому родству проблемный агрегат взяли и коллеги Renault из PSA Peugeot и Citroen. Там его наименовали AL4 и устанавливали на такие машины, как Peugeot 306, 307, 308, 407, 408, а также Citroen С3, С4, С5.

Впрочем, сейчас от проблемного старого автомата французы избавились, все их современные «двухпедальные» автомобили с гидротрансформаторами, уже таких проблем не имеют.

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