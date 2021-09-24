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Автомобили

«КамАЗ» готовит свой электромобиль к серии

Стало известно, когда в России запустят производство электрокаров

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Электромобиль «Кама-1»

Электромобиль «Кама-1»

Максим Блинов/РИА «Новости»
«КамАЗ» прорабатывает запуск в серию электромобилей «Кама-1», начало выпуска ожидается в 2024 или 2025 году, говорят в Минпромторге. Производство первого серийного отечественного электрокара не обойдется без государственной поддержки, говорят эксперты.

«КамАЗ» от стадии разработки перешел к подготовке серийного выпуска электромобилей «Кама-1», рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе завода. Производство электрокаров планируется начать не ранее 2024-2025 года.

«В настоящий момент мы прорабатываем этот проект, чтобы представить его совету директоров и на основании решения совета будут предприниматься дальнейшие шаги. Пока этого решения нет», — пояснил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Накануне замглавы Минпромторга сообщил в интервью РИА «Новости», что к 2024 году министерство планирует заключить специальные инвестиционные контракты (СПИК) с компаниями, желающими наладить в нашей стране производство электромобилей, а также машин на водородных топливных элементах.

«Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства, — подчеркнул Морозов.

— Заявку сделал «КамАЗ». Помните электромобиль «Кама-1»? У «КамАЗа» уже есть опыт производства электробусов, и они обсуждают запуск завода в 2024-2025 году».

Замминистра подчеркнул, что «главным интересантом и драйвером этого процесса» является Москва.

Ситикар

Опытный образец электромобиля «Кама-1», разработанный «КамАЗом» и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, был представлен в конце 2020 года, писала «Газета.Ru». Четырехместный кроссовер длиной 3,4 м оснащен 33-киловаттным литий-ионным аккумулятором и электродвигателем мощностью 80 кВт, а также интеллектуальной системой помощи водителю третьего уровня. Запас хода машины заявлен на уровне 250 км.

До окончательного утверждения параметров проекта советом директоров в «КамАЗе» не говорят, где разместится производство легкового электромобиля, не раскрывают и объемы инвестиций, которые потребуются для реализации этого проекта. Также неизвестны и предполагаемые объемы выпуска машин.

В Москве, на территории Сокольнического вагоноремонтного завода (СВАРЗ), принадлежащего городу, «КамАЗ» собирает предназначенные для Москвы электробусы. Сборочная площадка, рассчитанная на выпуск до 500 электробусов в год, открылась в апреле 2021 года. Цех, в котором ведется работа, перед этим модернизировали. Инвестиции в создание сборочного производства электробусов составили 325 млн рублей, на нем заняты 100 сотрудников.

Заявок со стороны КамАЗа на размещение в Москве производства легковых электромобилей пока не поступало, уточнили «Газете.Ru» в департаменте инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы. В то же время городские власти всегда заинтересованы в инвестициях в экономику города и выпуске экологичной продукции, подчеркнули в ведомстве.

«Высокотехнологичные производства, готовые предложить продукцию, которая будет востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом, имеют для города принципиальное значение, и Москва всегда готова оказать им поддержку и содействие,— сообщил «Газете.Ru» глава департамента Александр Прохоров.

— Это и прямая финансовая помощь в виде субсидий и займов, и предоставление особых статусов, предусматривающих налоговые льготы, и различные варианты государственно-частного партнерства, и даже помощь в подборе площадки для локализации».

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу Минпромторга с вопросами о возможных формах содействия министерства проекту «КамАЗа» и прорабатываемых вариантах размещения производства, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

От макета к серийной машине

Развитие электрического транспорта в первую очередь актуально для крупных городов при условии создания соответствующей инфраструктуры, в то же время для доведения экспериментального образца электромобиля «Кама-1» до серийной модели, соответствующей всем требованиям, потребуются масштабные инвестиции, считают эксперты.

«Я думаю, что этот проект будет востребованным, у него есть неплохие перспективы. Прежде всего, существует государственная программа по развитию электротранспорта, будет создаваться инфраструктура, — говорит «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов, — Естественно, в рамках этой программы окажут поддержку в локализации электромобилей».

Появление технологий локального производства вполне вписывается в нынешнюю концепцию, хотя без государственной поддержки на начальном этапе этот проект реализовать будет сложно, считает эксперт.

«С учетом того, что инфраструктура будет создаваться в крупных городах, и прежде всего в Москве, электромобилям городские власти будут предоставлять определенные льготы, – рассуждает Беспалов, — При наличии благоприятных условий электромобили вполне могут использоваться в системе каршеринга».

Чтобы довести выставочный образец электромобиля «Кама-1» до серийной машины, соответствующей действующим нормативам и способной выдержать краш-тесты, потребуется большой объем работ и огромные инвестиции, объясняет «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Насколько я знаю, пока «Кама-1» существует в виде достаточно сырого ходового макета с пространственно-каркасной конструкцией, на которой крепятся внешние панели – объясняет Бургазлиев – Так делаются многие выставочные образцы, но если доводить машину до серийного выпуска, она скорее всего должна получить стальной несущий кузов».

Если конструкция останется каркасно-панельной, возникает вопрос, сможет ли автомобиль уложиться в нормативы по краш-тестам, сомневается эксперт. Необходимость постройки отдельного завода для выпуска электромобиля напрямую зависит от объемов производства.

«Если планы производства составят 25-30 тыс. машин в год, то создание отдельного большого завода актуально. Если это вопрос 2-3 тысяч, на первых этапах можно ограничиться стапельно-постовой сборкой из компонентов от сторонних поставщиков», — заключает Бургазлиев.

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