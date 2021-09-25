Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
В Кремле прокомментировали контракт «Газпрома» и... 12:46
В Кремле оценили необходимость проведения саммита... 12:46
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе 12:45
СК возбудил дело после того, как тигр откусил мальчику палец... 12:45
Полицейские пришли в приемную вице-спикера Госдумы Мельникова 12:44
Инсайдер показал iPhone без «челки» 12:39
Борис Михайлов рассказал подробности назначения Жамнова на пост... 12:37
Башкирия планирует отказаться от запрета на продажу алкоголя... 12:33
«Интерфакс»: в Думе восьмого созыва число комитетов вырастет... 12:32
Археологи нашли в гибралтарских скалах «тайную комнату»... 12:29
Автомобили

Авторынок меняет модель потребления

В России снизилось число владельцев личных машин

,
Слушать
Остановить
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В России уменьшилось количество частных автовладельцев, свидетельствуют данные опроса. Также жители нашей страны стали реже пользоваться машиной в ежедневном режиме. Автомобильный рынок ожидает смена модели потребления и структурная перестройка, считают эксперты.

За прошедшие два года количество семей, в которых есть хотя бы один автомобиль, пошло на убыль, свидетельствуют данные социологического опроса ВЦИОМ. В 2021 году автомобилистами назвали себя 62% опрошенных (минус 5%). Максимальным за последние семь лет этот показатель был в 2018 и 2019 годах – тогда в наличии одной или нескольких машин в семье признались в общей сложности 67% респондентов.

Данные аналогичных опросов за прошедшие 8 лет свидетельствуют, что значительный скачок автомобилизации в стране произошел между 2015 и 2018 годами.

Если шесть лет назад в наличии одной или нескольких машин в семье признались в общей сложности 48% опрошенных, то за последующие три года число таких увеличилось до максимума, после которого началось снижение.

В тот же период резко увеличилось и число семей, располагающих несколькими машинами: в 2015 году таких было всего 6%, а в 2018-м – уже 17%. Однако тренд на снижение количества людей, владеющих собственными машинами, затронул и эту категорию граждан: в 2021 году число автовладельцев, имеющих несколько машин на семью составило 15%.

Процент тех, кто пользуется сразу несколькими машинами, наиболее высок в обеспеченных Москве и Санкт-Петербурге (16% опрошенных), а также в населенных пунктах с населением численностью менее 100 тыс. человек (17%), где не так развит общественный транспорт.

Вместе с тем, жители крупных городов могут позволить себе вовсе не иметь машины, передвигаясь на общественном транспорте, такси или каршеринге: почти половина респондентов из городов-миллионников признались, что у них нет машины.

Москва и Санкт-Петербург на этом фоне демонстрируют среднероссийские цифры (38%),

а менее всего «неавтомобилизированных» граждан обнаружилось в малых городах и селах.

Еще сильнее, чем уровень автомобилизации, уменьшилось за последние два года и число тех автомобилистов, кто ездит каждый день: в 2019 году о максимально интенсивном ритме пользования машиной заявили 70% водителей, сейчас их число упало до 63%.

Совсем отказываться от машин, впрочем, россияне не спешат: на 5 процентных пунктов, до 26% выросла доля тех, кто садится за руль по крайней мере несколько раз в неделю.

Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения количества частных автовладельцев в России, по объективным показателям обеспеченность легковыми машинами в России за последние годы продолжала расти. По данным аналитического агентства «Автостат»,

на тысячу жителей нашей страны по состоянию на январь этого года приходилось 313 легковых автомобилей. В 2018-м данный показатель составлял 293 машины, в 2015-м – 284.

Наряду с приобретением машин в собственность появляются и новые формы использования автомобиля, отчасти процесс снижения числа автовладельцев связан с этими факторами, полагает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Развивается, каршеринг, такси, возможность взять попутчиков при поездке на дальние расстояния. Возможно, эффект снижения дал и прошлый пандемийный год, — говорит Беспалов «Газете.Ru», — Однако я не думаю, что мы входим в глобальный тренд, когда будет сильно сокращаться владение автомобилем и это приведет к каким-то негативным последствием для автопрома».

Интенсивность использования машин в такси и каршеринге гораздо выше, чем при личном владении, добавляет эксперт, поэтому они быстрее изнашиваются и выбывают из оборота.

«Скорее идет определенная структурная перестройка рынка. Но с точки зрения автопрома потребность в автомобилях еще будет сохраняться достаточно долгое время»,

— заключает Беспалов.

Автомобилизация населения в России вдвое ниже, чем в Европе, и в краткосрочной перспективе объемы рынка новых автомобилей останутся примерно на нынешнем уровне, а в среднесрочной перспективе могут вырасти до 2,1-2,2 млн машин в год, ожидает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Возможно, из-за дефицита самих машин цифра по итогам года будет чуть меньше, чем в прошлом, но перспективы обвала авторынка я не вижу, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru». —

Однако стоит учитывать, что вплоть до пандемии рынок у нас был искусственно субсидирован Минпромторгом: примерно 12-15% автомобилей продавались по госпрограммам».

Кроме того, средний возраст легкового автомобиля в России — 13,5 лет, объясняет эксперт, поэтому неудивительно, что часть автопарка просто «рассыпается» и сдается в утиль.

«Это совершенно нормальный процесс. И чем моложе парк, тем меньше будет процент выбытия. Если через 4-5 лет средний возраст автомобиля в России уменьшится до 10 лет, то сокращение парка прекратится», — заключил Бургазлиев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пробили по базам: Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за разногласий о контракте с «Газпромом»
Новости
В Кремле прокомментировали контракт «Газпрома» и Венгрии на поставку газа
В Кремле оценили необходимость проведения саммита «нормандской четверки» в Киеве
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе
СК возбудил дело после того, как тигр откусил мальчику палец в крымском сафари-парке
Полицейские пришли в приемную вице-спикера Госдумы Мельникова
Инсайдер показал iPhone без «челки»
Борис Михайлов рассказал подробности назначения Жамнова на пост тренера сборной
Все новости
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Три ошибки Карпина: кто мог усилить сборную России
Каких игроков стоило вызвать Карпину на матчи отбора к ЧМ-2022
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
Звездная наследница: Надежде Михалковой — 35
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+