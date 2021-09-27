Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»

Генпрокуратура РФ запретила выдавать на родину крупнейшего автомобильного бизнесмена Казахстана Анатолия Балушкина. Принадлежащий ему автомобильный холдинг «БИПЭК Авто» с долей в 25% авторынка Казахстана, как и завод, где собирали Lada, перешел в стадию терминации. Казахстан через суды может завладеть дилерскими центрами Lada Балушкина в России, говорят эксперты.

Правоохранительные органы Казахстана объявили в розыск по обвинению в мошенничестве владельца крупнейшей казахстанской сети дилеров «БИПЭК Авто» Анатолия Балушкина еще в начале осени.

Аналогичное требование о задержании бизнесмена пришло и в российское МВД, однако Генпрокуратура РФ вынесла отказ в задержании мужчины, пишет «Русский автомобиль» со ссылкой на соответствующее письмо надзорного ведомства.

«Разъясняю, в связи с тем, что вы являетесь гражданином Российской Федерации, Генеральной прокуратурой РФ направлено соответствующее поручение ФКУ «ГИАЦ МВД России» о прекращении в отношении вас розыска на территории РФ», — приводит сообщество ответ надзорного ведомства в письме Балушкину.

Проблемы у бизнесмена Анатолия Балушкина начались ровно два года назад,

когда Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) Казахстана разорвало контракт на промышленную сборку автомобилей с заводом «Азия Авто». Последний входит в автомобильную группу «БИПЭК Авто» Балушкина — в партнерстве с «АвтоВАЗом» он производил автомобили Lada на территории Казахстана c 2004 года.

Российский автогигант имеет в усть-каменогорском предприятии блокирующий пакет (25% + 1 акция). Первоначально в Казахстане производился внедорожник Lada 4x4 («Нива»), а в 2016 году производственные мощности «Азия Авто» расширились и на его конвейер встала вся остальная продукция «АвтоВАЗа». Фактически это был первый в истории независимого Казахстана автомобильный завод.

«БИПЭК» утрачен

В конце 2019 года чиновники МИИР пришли к выводу, что руководство завода не выполнило перед республикой обязательства по углублению процессов производства (локализации). А именно не создало требуемые в рамках соглашения цеха сварки и окраски кузовов.

Это не позволило перевести производство «Азия Авто» из статуса «отверточного» крупноузлового в разряд CKD (мелкоузловая сборка).

В обмен на обязательства по локализации предприятию предоставлялись промсубсидии и обнулялись таможенные пошлины для ввоза машинокомплектов.

Недостачу бюджета чиновники оценили в 174 млрд тенге (около $412 млн).

Состояние самого Анатолия Балушкина казахстанский Forbes оценивал в 2019 году в $153 млн (35-е место). Входящая в его бизнес-империю компания «БИПЭК Авто» образует самую обширную в Казахстане дилерскую сеть. До 2018 года через нее продавалось больше трети новых автомобилей на казахстанском рынке. В прошлом году доля «БИПЭКа» на местном рынке составляла около 25%. Однако сейчас ситуация складывается катастрофическим образом для некогда ведущего игрока рынка.

«Салоны дилерской сети «БИПЭК Авто» закрылись еще в I квартале нынешнего года, собственно, с этого момента холдинг фактически прекратил свое присутствие на рынке.

В этом смысле последние следственные мероприятия никак не изменят рыночное положение группы компаний», – рассказал о текущей ситуации корреспонденту «Газеты.Ru» заместитель председателя правления ассоциации «КазАвтоПром» (объединяет предприятия автопрома РК) Артур Мискарян.

Портфель брендов-партнеров усть-каменогорского холдинга, за исключением Skoda, по большей части перешел на кустанайскую площадку «СарыаркаАвтоПром», отмечает собеседник. Закрытие завода «Азия Авто» негативно сказалось на рынке: выросли цены, отсутствуют бюджетные модели на складах у дилеров, рассказал зампред правления «КазАвтоПрома».

«Предсказуемым образом эта ситуация сказывается и на налоговых поступлениях автопрома. Не говоря о проблеме трудоустройства для всего коллектива холдинга», — заметил Мискарян.

Казахстан заберет бизнес

У опального казахстанского бизнесмена есть автомобильные активы и в России. В 2016-2017 годах «АвтоВАЗ» в рамках партнерства передал казахской стороне собственные дилерские сети в Восточной Сибири. Впрочем, Анатолию Балушкину вряд ли удастся с этим бизнесом достичь хоть сколько-нибудь сопоставимых объемов продаж в сравнении с дистрибуцией машин в Казахстане, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Он указывает на то, что

российский рынок уже поделен между основными игроками, вырасти здесь можно только за счет приобретения какого-то другого участника.

Для российских партнеров, в частности для АвтоВАЗа, закрытие «Азия Авто» фактически ознаменовало потерю крупнейшего (после Украины, некогда бывшей направлением №1) экспортного рынка, отмечает Артур Мискарян из «КазАвтоПрома». Перспективы завода зависят от конечных итогов следствия, считает он.

Если владельцу «БИПЭК Авто» не удастся найти компромисс со следствие и доказать свою невиновность, то власти смогут взыскать его имущество и в России, уверен Бургазлиев. Таким образом, дилерские центры в «АвтоВАЗа» в Восточной Сибири могут перейти в собственность к правительству Казахстана.

«Нужно изучать законодательство, смотреть документы союзного государства, но если суд решится не в пользу бизнесмена, то иски обратятся и на его имущество в РФ», — заметил Бургазлиев.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» обстоятельства взаимосвязей с экс-партнером Анатолием Балушкиным комментировать отказались. Вопросы о дилерских центах переадресовали их собственникам. «Газета.Ru» направила вопросы на личную электронную почту Анатолия Балушкина о видении ситуации вокруг его активов в Казахстане. На момент публикации материала ответ не поступил.

Оперативные комментарии относительно причин уголовного преследования бизнесмена «Газете.Ru» также не предоставили Генпрокуратуры РФ и РК, а также МИИР.