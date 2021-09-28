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Автомобили

Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих

Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя

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На 50-м километре трассы Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход. Конструкция раздавила самосвал и «Газель», их водители погибли на месте. Авария произошла ночью, предположительно из-за того, что водитель самосвала забыл опустить кузов.

Два человека погибли в результате обрушения пешеходного моста на трассе Пермь — Екатеринбург. Как сообщило издание 59.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в 4.15 утра по местному времени.

«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте», — заявили в полиции.

«По предварительной информации, на 50-м километре трассы водитель грузовика не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего произошло ее падение», — отметили также в ГУ МВД.

Конструкция раздавила также «Газель», ехавшую по встречной полосе. Участок трассы, на котором произошла авария, был перекрыт в обоих направлениях. ГИБДД рекомендовала объезжать место аварии через Кукуштан и Платошино, а также Осу. Аварийные службы разбирают завалы.

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На месте обрушения надземного пешеходного перехода, Пермский край, 2021 год

На месте обрушения надземного пешеходного перехода, Пермский край, 2021 год

МВД России/ТАСС

Год назад, 29 сентября 2020-го, на выезде из Екатеринбурга КамАЗ с поднятым кузовом также снес надземный переход. Водитель погиб на месте.

Кабина грузовика была полностью смята. «Металлическая конструкция практически сплющила кабину «КамАЗа». Выжить в такой ситуации практически невозможно», — рассказал РБК пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В апреле 2021 года в пригороде Екатеринбурга рухнул еще один пешеходный мост. Вечером 24 апреля фура с негабаритным грузом попыталась проехать под мостом, но снесла его.

У водителя, сидевшего за рулем, 22 года водительского стажа. Когда грузовик проезжал под мостом, у него на трале лопнуло два колеса, из-за чего груз подбросило до верхней части моста, после чего конструкция обрушилась.

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На месте обрушения надземного пешеходного перехода, Пермский край, 2021 год

На месте обрушения надземного пешеходного перехода, Пермский край, 2021 год

МВД России/ТАСС

«В последние годы на Урале такие случаи уже были. И в целом в стране. Как, в общем, и столкновения негабаритного транспорта с подобными конструкциями. По стране десятки случаев в год — еще более тяжелых. Вопрос в дисциплине и соблюдении требований безопасности. Конспирологические версии рассматривать не будем», — говорил журналистам директор «Уралуправтодора» Александр Бедусенко.

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