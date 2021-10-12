Кафе и рыбный ларек. Стоит ли покупать автолавку для бизнеса

Российские автокомпании расширяют ассортимент передвижных торговых точек – автолавки для различных товаров, в том числе весьма специфических. Они предлагаются ведущими производителями грузовиков и спецтехники. О том, с какими трудностями столкнется предприниматель, желающий заняться передвижной торговлей, и как регулируется эта деятельность – в материале «Газеты.Ru».

Компания Sollers Ford сообщила о расширении ассортимента автомобилей для передвижной торговли – представителям малого бизнеса теперь предлагается рыбная автолавка с холодильными витринами и изотермическим прицепом для товара, а также мобильное кафе, внутри которого смонтирована мойка с автономной подачей воды, а снаружи установлен откидной прилавок и защитный козырек.

Автомобили для передвижной торговли активно предлагает и «Группа ГАЗ» — автолавки на шасси «Газель Next» для торговли и мобильных точек общепита появились в модельной линейке «Горьковского автозавода» в 2017 году.

Сама торговая надстройка у такого автомобиля изготавливается из панелей толщиной от 40 до 80 мм — в зависимости от региона использования.

Оборудование устанавливается в зависимости от пожеланий заказчика. В комплекте предусмотрен и 10-киловаттный генератор — на случай, если торговую точку не удастся подключить к электросетям.

close 100% Ford Sollers

Стоимость таких автомобилей сильно отличается в зависимости от конфигурации и смонтированного внутри технологического оборудования: в частности, базовая версия автолавки на шасси Ford Transit предлагается по цене от 3,4 млн рублей. Если клиент не готов переплачивать за шасси автомобиля, есть и более бюджетные предложения – широко распространенные в девяностых годах торговые прицепы, их новыми продают примерно за 500-700 тыс. рублей. Дизайнерский вариант торгового прицепа стоит от 1,5 млн рублей, а франшиза на открытие мобильной кофейни с документальным сопровождением и разработкой дизайн-проекта обойдется предпринимателю, желающему заняться таким бизнесом, в 800 тыс. рублей.

Стоимость комплексного оборудования фудтрака оценивается компаниями, предлагающими такие услуги, минимум в 2,7 млн рублей.

Однако заняться выездной торговлей без разрешения чиновников все равно не получится – по действующему законодательству автолавки считаются нестационарными торговыми объектами и приравниваются к обычным ларькам без колес – на их работу потребуется разрешение муниципальных властей.

«Автолавки можно отнести к категории нестационарных торговых объектов, определение которым дает федеральный закон № 381 от 28.12.2009 года, – объясняет «Газете.Ru» управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, – это временные сооружения, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от подключения к инженерно-техническим сетям».

Для включения своей автолавки в схему размещения таких объектов в городе предпринимателю необходимо обратиться в орган муниципальной власти, продолжает юрист, если выбранное место не нарушает градостроительных, санитарных и иных норм, объект внесут в схему. В дальнейшем орган местного самоуправления проведет аукцион на право размещения нестационарного объекта торговли, с победителем которого заключается договор.

При этом правила установки торговых палаток и автолавок различаются в зависимости от региона, как и сроки, на которые заключаются такие договоры. К примеру, в Санкт-Петербурге аукцион для этого не требуется, а договоры с городским комитетом имущественных отношений заключаются на три года.

Предприниматели, занимающиеся развитием небольших торговых точек, ожидают более предметного регулирования этой сферы деятельности на федеральном уровне – при отсутствии единых правил слишком многое зависит от решений чиновников на местах.

«На мой взгляд, перспективы у таких видов торговли большие с точки зрения реализации продукции местных производителей и фермеров, — говорит «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Предприниматели, которые ведут деятельность в сфере малоформатной торговли и услуг (автолавки, киоски и павильоны) много лет ждут изменения 381-го федерального закона».

Важно внести изменения в федеральный закон, чтобы чиновники на местах не имели возможности говорить, что, например, распоряжение правительства или стратегия развития торговли, принятая Минпромторгом, носят для них всего лишь рекомендательный характер, настаивает она.

«К примеру, в Калининграде договоры аренды для нестационарных объектов действуют 25 лет – местные власти так решили. В Новосибирске такие договоры действуют в основном три года», — приводит пример Кошелева.

По нестационарным торговым объектам проблемы есть во многих регионах, согласна общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, владелец фабрики и сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

«Например объекты сносят без компенсаций, пользуясь отсутствием закона, — сказала Татулова «Газете.Ru». — И я считаю, что особенно важно «узаконить» фудтраки – такие форматы могли бы отлично показывать себя в курортных и охраняемых зонах».