Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
В Екатеринбурге сняли ремейк сериала «Игра... 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР... 16:26
В «Спартаке» одним словом отреагировали... 16:21
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла 16:20
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны 16:19
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом... 16:07
В Госдуме оценили возможную натурализацию игрока... 16:06
В Чите арестован 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве... 16:04
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика... 16:03
Автомобили

«Буквально сметаются». Статусные номерные знаки резко подорожали

«Красивые» номера выросли в цене в три раза

close
100%
ВАЗ-2114 с госномерами «а777аа777»

ВАЗ-2114 с госномерами «а777аа777»

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Суммы неофициальных сделок по перепродаже так называемых «красивых» автомобильных номеров выросли в два-три раза, выяснила «Газета.Ru». Продавцы привилегированных регистрационных знаков (ГРЗ) жалуются на конкуренцию со стороны перекупщиков, а также на повышение запросов у пенсионеров, обладающих старыми машинами с редкими сочетаниями цифр и букв. В ГИБДД отмечают, что «блатные» номера сейчас уже никаких преимуществ на дороге не обеспечивают.

Стоимость «индивидуальных» автомобильных номеров с редкими цифро-буквенными сочетаниями за последние пару лет (в сравнении с допандемийным 2019 годом) увеличилась примерно в два три-раза, сообщили «Газете.Ru» торговцы таким неформальным атрибутом роскоши. По словам одного из таких нелегальных посредников, представившегося Никитой, заметнее всего выросли цены на знаки с тремя одинаковыми цифрами, например, «777».

«Пару лет назад такие номера уходили за 300-350 тыс. рублей. Сейчас они стоят примерно 1 млн рублей. Если же и регион у них «77», а тем более «777» (то есть все семерки на номере — «Газета.Ru»), то тариф увеличивается дополнительно в два, а то и в три раза — 3 млн рублей»,

— рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» продавец.

close
100%
market-avtonomerov.ru

За последние пару лет стоимость «особых» серий выросла примерно в полтора-два раза, признается Никита. По его словам, пожилые владельцы старых машины с такими знаками поняли, что гораздо большую ценность представляет не автомобиль, а прежде всего сама табличка. Поэтому приобрести «за копейки», как раньше, такой автомобиль сейчас уже практически нереально, уточняет он.

«Несколько лет назад я купил у дедушки в Подмосковье «Жигули» за 25 или 35 тыс. рублей с номером «333». Машину тут же продал за те же деньги, а знак потом «ушел» за 120 или 150 тыс. рублей. Сейчас найти такой автомобиль за эти деньги невозможно», — поделился Никита.

Росту цен способствовали и перекупщики автомобилей, считает посредник в продаже красивых номеров Денис, разместивший объявление о продаже ГРЗ на одной из интернет-площадок. По его словам, если раньше они при покупке машин редко обращали внимание на номера, то в последнее время помимо самих автомобилей они стали продавать отдельно красивые госзнаки.

«Такие машины буквально сметаются: иногда объявление о продаже исчезает буквально через несколько часов», — рассказал он.

Торговцы номерами отмечают, в последнее время прошла новая волна продажи номеров, и все чаще они появляются не на старых «Жигулях», а на приличных иномарках. Соответственно в стоимость автомобиля также закладывается неофициальный тариф на ГРЗ.

Заметно сказался на предложении о продаже красивых номеров и вступивший в начале прошлого года закон «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно этому документу, автомобильные знаки привязали к региону, в котором проживает собственник. Например, автовладелец с московской пропиской уже не может установить на свою машину номер с немосковским региональным кодом.

Это заметно ограничило предложение на сером рынке и подняло цены. По словам перекупщиков регистрационных знаков, многим из них пришлось просто сдать в ГИБДД имевшиеся у них номера, поскольку они просто оказались не востребованными.

close
100%
Avito

Обеление рынка

Очередное изменение правил регистрации автомобилей запланировано на 1 января будущего года. С этой даты, как ожидается, приобрести «индивидуальные» номера можно официально. Для этого надо будет зарегистрироваться на специальном аукционе через сайт «Госуслуг»: проект соответствующего постановления находится на рассмотрении кабинета министров.

Впрочем, продавцы таких номеров не особо боятся аукционов, их уже давно анонсировали, но постоянно откладывали, отметил посредник Никита.

«Даже если закон об аукционах все же вступит в силу, наверняка останется какая-то лазейка: пока о нем только больше говорят», — заявил он.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что номера с определенным сочетанием букв и цифр уже не предоставляют их обладателю каких-либо преимуществ на дороге.

«Инспекторы ДПС останавливают водителей, нарушивших ПДД и составляют на них административных материалы, независимо от регистрационных знаков, установленных на транспортном средстве», — отметили в пресс-службе ГИБДД Ростовской области.

Хотя в неофициальных беседах другие автоинспекторы признают, что даже 5-7 лет назад они действительно предпочитали не связываться с владельцами таких машин.

«Раньше за рулем автомобиля с таким номером можно было встретить человека, что называется, со связами. Сейчас, когда эти знаки запросто может купить любой желающий, отношение к ним изменилось: часто это дополнительный повод для инспектора остановить машину», — рассказал «Газете.Ru» недавно вышедший в отставку высокопоставленный сотрудник одного из столичных подразделений ГИБДД.

Приобретение статусных знаков связано, прежде всего, с желанием выделиться, считают эксперты. По словам психолога Владислава Подоляко, в основе такого поведения человека лежат определенные цели.

«Такое поведение говорит о желании доминировать, показать превосходство, подчеркнуть свой статус. Это некий способ заявить о себе», — объясняет он.

В некоторых случаях, покупка того или иного регистрационного знака может быть связана с пристрастием человека к нумерологии, когда определенная цифра ассоциируется у него с каким-то событием, полагает эксперт.

«Человек может заплатить не только за «777» или «АМР». Владелец машины вполне может специально искать номер, например, с днем своего рождения и своими инициалами», — заключил психолог.

Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
«Сапсан» сбил коляску с младенцем под Петербургом
Новости
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли ремейк сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Бунт в колонии: несколько сотен человек устроили погром
Во Владикавказе силовики подавили волнения среди заключенных

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+