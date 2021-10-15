Казахстан остался без российских машин

Казахстанские дилеры испытывают сильные перебои поставок автомобилей российского производства, выяснила «Газета.Ru». Иностранные заводы в России и отечественные автокомпании пока что пытаются удовлетворить внутренний спрос, но рискуют отдать китайцам значительную долю на одном из наиболее перспективных экспортных направлений в СНГ, считают эксперты.

Автобизнес и автомобилисты Казахстана столкнулись с серьезным дефицитом новых автомобилей, которые поставляются из России. Местные официальные дилеры Renault, к примеру, принимают заказы на популярный кроссовер Duster (выпускается на заводе в Москве) с поставкой только в следующем году, узнала «Газета.Ru». По словам сотрудника одного из казахстанских автосалонов Renault, сейчас доступность машин в наличии идет на штуки.

«Если поторопитесь, то успеете взять, потом придется покупать только под заказ. В лучшем случае автомобили придут ближе к концу января», — сообщил собеседник в казахстанском автосалоне Renault.

Похожая картина наблюдается и c поставляемыми с завода под Санкт-Петербургом кроссоверами Hyundai Creta и Solaris (в Казахстане эта модель называется Accent). Причем с начала года к казахстанским дилерам начали поступать модели Accent с открывшегося прошлой осенью местного завода Hyundai.

«Сreta придется ждать около трех месяцев: машины из ближайших поставок уже проданы. Если кто-то откажется, мы позвоним», — предупредил менеджер одного из алма-атинских автосалонов корейской марки.

Практически не осталось у казахстанских дилеров и автомобилей Lada. По словам менеджеров автоцентров, если не будет перебоев с поставками, то получить машину можно будет ближе к концу года, при условии заключения договора в ближайшие дни.

В российском представительстве Hyundai «Газете.Ru» косвенно подтвердили снижение отгрузок автомобилей в Казахстан, сообщив, что «ожидают сокращения поставок автомобилей на экспорт». В компаниях Renault, Toyota и Volkswagen на запрос по поводу экспорта автомобилей казахстанским дилерам оперативно ответить не смогли.

«Мы не комментируем планы по взаимоотношению с коммерческими партнерами», — заявил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В российском офисе Nissan, УАЗ, и «КамАЗ», которые также экспортируют автомобили в соседнюю республику, отметили, что не планируют корректировать программы поставок машин на рынки СНГ.

Помимо прочего, Казахстан полностью лишился дистрибуции Skoda (продавала модели Octavia, Rapid и Superb), ранее об этом сообщала «Газета.Ru». Для местного рынка машины Skoda производились заводе «Азия Авто» (остановился в 2019 году) в Усть-Каменогорске, а также частично импортировалась. Ранее на этом же предприятии прекратилось производство автомобилей Lada (машинокомплекты поставлялись из России).

По словам заместителя председателя правления ассоциации «КазАвтоПром» (объединяет предприятия автопрома Казахстана) Артура Мискаряна, падение поставок новых автомобилей из России, прежде всего, касается бюджетного сегмента. Особенно заметно это ощущается после остановки сборки автомобилей Lada, отметил он. Реализация продукции «АвтоВАЗа» с начала года снизилась на 58%, до 5,5 тыс. машин, подчеркнул собеседник.

«Если раньше Lada занимала около 20% рынка и была лидером, то по итогам 9 месяцев первое место занял Chevrolet с моделями, которые собираются в Узбекистане», — рассказал «Газете.Ru» Артур Мискарян.

Всего с января по октябрь в Казахстане было продано 86,5 тыс. новых машин, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 36%, добавил собеседник.

Для глобальных автопроизводителей рынок Казахстана, очевидно, не является приоритетным, отмечают эксперты. По словам аналитика «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимира Беспалова, по абсолютным цифрам Россия в приоритете для автоконцернов.

«Возможно, компании перераспределили квоты в пользу российского рынка, очевидно, что он более привлекателен с точки зрения объемов продаж», — заметил эксперт.

Поставки машин по ранее подписанным контрактам с казахстанскими дилерами уже закончились или прекратятся в скором времени. Новые будут заключаться уже с учетом нынешних реалий дефицита машин, уверен Беспалов.

Рынок Казахстане небольшой, но он один из самых перспективных в СНГ, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Снижение поставок может сказаться на дальнейшем позиционировании автокомпаний.

«Уменьшив по тем или иным причинам отгрузку машин местным дилерам, российские заводы потеряют определенную долю на казахстанском рынке. Ее займут компании, у которых нет особых проблем с производством автомобилей из-за нехватки комплектующих. Речь идет, в первую очередь, о китайских брендах», — отметил эксперт.

Если у китайских автопроизводителей есть планы интегрироваться в Казахстан, то сейчас для этого самое лучшее время, считает Бургазлиев. Нехватка комплектующих затягивается, следовательно ,отыграть потерянные позиции старым игрокам будет сложно, считает он.