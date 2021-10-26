«АвтоВАЗ» и УАЗ не отзывают потенциально опасные автомобили с Takata

Иностранные автокомпании продолжают выискивать в России свои 10- и 15-летние автомобили, чтобы заменить опасные для жизни людей подушки Takata. В то же время заводы «АвтоВАЗ» и УАЗ, оснащавшие этими аэрбегами свои модели, не проводят отзывных компаний. Росстандарт, отвечающий за автомобильное техрегулирование, также не инициирует расследование по поводу потенциально опасных машин.

Росстандарт объявил об отзыве в России более 31 тысячи автомобилей Audi с потенциально опасными компонентами Takata. Речь идет об опасном пиропатроне (надувает оболочку) подушки, корпус которого при срабатывании в момент ДТП может разрушиться и нанести металлическими остатками увечья пассажирам в плоть до летальных. Сервисная кампания распространяется на модели А4 и А6, проданные с 2005 по 2011 год. Почему опасна Takata Проблема связана с тем, что наполнитель подушки безопасности со временем, в том числе от воздействия температуры и влажности, изменял свои свойства – и при срабатывании подушки автомобилисты получали травмы осколками корпуса пиропатрона, которые разлетались, как шрапнель. Читать дальше

Скандал с подушками безопасности Takata с опасными пиропатронами уже привел к тому, что почти все более или менее известные автопроизводители отозвали в сумме 67 млн автомобилей. Сама компания Takata прошла процедуру банкротства. Российские автопроизводители также активно сотрудничали с компанией Takata как поставщиком систем безопасности, однако масштабных отзывных кампаний по этой проблеме не проводили.

В частности, в 2010 году Takata была номинирована в качестве поставщика подушек и ремней безопасности для «АвтоВАЗа».

Изделиями японской фирмы, произведенными в европейском филиале, комплектовались, в частности, автомобили Lada Granta.

В 2012 году автопроизводителю пришлось отозвать 45 тыс. машин этой модели из-за проблем с подушками безопасности, однако речь в этом случае шла о другом дефекте — несрабатывании подушки в случае аварии.

Подушки безопасности Takata получила и Lada Vesta, в 2016 году руководство «АвтоВАЗа» уверяло, что самим заводом и компанией-поставщиком проведена большая работа для выработки оптимальных решений по этим узлам. Хотя в этот момент скандал с продукцией Takata уже набирал обороты.

Две фронтальные подушки проблемной японской компании получил и внедорожник «УАЗ Патриот», о соответствующих сервисных акциях по отзыву машин с Takata, установленной на внедорожниках Ульяновского автозавода, также не объявлялось.

«Газета.Ru» обратилась на «АвтоВАЗ» и УАЗ с вопросами о том, как они оценивают безопасность проданных автомобилей с проблемным элементом и планируют ли запускать в России сервисные кампании, как это делают остальные мировые автопроизводители, на момент публикации материала ответы в редакцию не поступили.

Что говорит регулятор

В Росстандарте, имеющем право в случае необходимости инициировать отзывные кампании автомобилей, не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с возможными проверками продукции российских автопроизводителей на предмет потенциальной опасности установленных на них подушек безопасности Takata.

Механизм принуждения автопроизводителей к объявлению отзывных кампаний в России довольно сложен, к тому же в нашей стране не ведется статистика по случаям аварий и травм из-за дефектных автокомпонентов, отмечают эксперты.

Если автопроизводителя обязывают провести отзыв партии машин, снабженных такими подушками, тут вариантов нет — он обязан подчиниться решению государственного органа. Если у Росстандарта на основе протокола испытаний есть подозрения в недоброкачественности узла, он может рекомендовать проведение отзыва, объяснил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Но тогда решение этого вопроса отдается на усмотрение автопроизводителя, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев. — Если автопроизводитель опасается за свою репутацию, как в данном случае Audi, то он проводит отзывную кампанию».

При выдаче одобрения типа транспортного средства на автомобили в зачет принимаются результаты испытания машин, проведенные за рубежом. В случае с локализованными автомобилями, как правило, автопроизводитель по договоренности с поставщиком может испытать компоненты, в том числе в независимой лаборатории, добавляет эксперт.

Необходимость отзыва подушек безопасности напрямую связаны с их конструкцией, которая может быть разной в изделиях одной и той же фирмы», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Конструкция самих подушек и электронные компоненты, применяемые для их управления, неодинаковы. К примеру, Audi сейчас отзывает автомобили, а BMW не отзывает. Возможно, именно с поставками для конкретных моделей наблюдались проблемы, рассуждает Моржаретто. Он предположил, что наши автопроизводители заказывали другие модели, с которыми не было проблем.

Проблемы с тем, что на российском рынке отзывают автомобили преимущественно в рамках глобальных компаний, связана еще и с тем, что в нашей стране отсутствует база, аккумулирующая статистику по случаям аварий и травм в них, в том числе из-за производственных дефектов, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«В России нет структуры, которая бы вела системную работу в этом направлении – так, как это делается, например, в Северной Америке. Допустим, сгорела Tesla – и там сразу же открывается расследование, почему она сгорела, как это можно предотвратить в будущем, — сказал Шкуматов «Газете.Ru».

— У нас активную позицию в этом направлении занимает Росстандарт, однако его усилий объективно недостаточно, чтобы переломить ситуацию».

Помочь в налаживании контроля за безопасностью продукции со стороны автопроизводителей мог бы отказ потребителей покупать потенциально опасные машины, однако на фоне дефицита машин об этом говорить не приходится, добавляет эксперт. Статистика аварийности ведется Госавтоинспекцией, однако такие моменты, как срабатывание подушек, в нее точно не входит – эти случаи просто не могут быть аккумулированы, заключил Шкуматов.