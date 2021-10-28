«Два раза перестроились из ряда в ряд — это уже опасное вождение»

За три грубых дорожных нарушения автомобилистов лишат прав — это следует из новой редакции КоАП, подготовленной Минюстом. Кроме того, впервые вводится штраф в 3 тыс. рублей за опасное вождение. Отследить лихачей в потоке с помощью камер практически невозможно, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Впервые со времен СССР в КоАП может вернуться норма о лишении прав за неоднократные злостные нарушения ПДД. Расстаться с удостоверением на срок до полутора лет рискуют водители, которые три и более раз в течение года совершат грубое нарушение. Например, значительно (более чем на 60 км/ч) превысят скорость, проедут на запрещающий сигнал светофора (или жест регулировщика) или совершат выезд на встречную полосу. Конкретный перечень таких проступков будет отдельно прописан в кодексе.

Проект нового КоАП также предусматривает и льготы для лиц, впервые совершивших административное правонарушение, уточнили «Газете.Ru» в Министерстве юстиции. За первое грубое нарушение (а также за негрубое, но при наличии отягчающих обстоятельств) взыщут только половину штрафа.

«Если негрубое нарушение совершено впервые и лицо признает вину, то ему назначат только треть от минимального размера штрафа за данный проступок», — сообщили в ведомстве.

Лихачей накажут рублем

Термин «опасное вождение» появилось в ПДД (в пункте 2.7) еще пять лет назад, но фактически эта норма не работала, потому что не было соответствующего штрафа. Теперь же Минюст хочет ввести для лихачей санкцию — штраф в 3 тыс. рублей. Согласно правилам дорожного движения, под опасным вождением понимается интенсивное перестроение автомобиля в трафике, несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также препятствование обгону и резкое торможение без причины.

Эксперты по-разному оценивают инициативу Минюста — нечеткие и расплывчатые формулировки «опасного вождения» могут привести к необъективному подходу инспекторов ГИБДД при оформлении протоколов — простое перестроение в соседний ряд может быть квалифицировано по этой статье.

«Совершенно непонятно, как часто автомобилист может менять полосу: если следовать ПДД, то два и более перестроений — это уже опасное вождение», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Чтобы выписать штраф за опасное вождение, инспекторам ГИБДД придется доказать факт нескольких связанных действий водителя, подчеркнул председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. В этом случае велика вероятность двояких оценок, считает он.

«Раз нет четких критериев, то возникает повод для коррупции: определенная сумма может изменить мнение автоинспектора», — говорит правозащитник.

Введение накопительного принципа грубых нарушений также неоднозначно воспринимается правозащитниками.

Такая мера позволит убрать с дороги злостных лихачей, уверен координатор «Синих ведерок» Шкуматов. По его словам, одно или два нарушения в год могут быть случайностью, а вот третье и последующие свидетельствуют о намеренном игнорировании ПДД. Таким водителям надо дать время посидеть на штрафной скамейке, чтобы они осознали свою вину, полагает он.

Иного мнения придерживается президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин — лишение прав за неоднократные нарушения ПДД является двойным наказанием, указывает он. Похожая норма (три прокола в документах) уже действовала во времена СССР, но была отменена еще в 90-х годах, напомнил собеседник.

«Штрафы уже давно воспринимаются водителями не как наказание, а как своеобразный необходимый расход на машину», — считает Травин.

По его мнению, существенного эффекта можно добиться не очередным ужесточением санкций, а введением экономических стимулов для законопослушного вождения. Например, аккуратным водителям можно давать скидки на ОСАГО или льготы по транспортному налогу.

Камеры бессильны

Комплексы фото- и видеофиксации не смогут засечь опасное вождение, говорит генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин. По его словам, такие маневры происходят на достаточно протяженном участке дороги, в то время как камеры контролируют лишь небольшой отрезок трассы.

«В лучшем случае в зону действий аппаратуры попадает 100 метров дороги. Экстремальные маневры происходят на гораздо большей дистанции»,

— объяснил «Газете.Ru» эксперт.

Если камера и сможет что-то выявить, так это будет исключительно несоблюдение дистанции, отметил Ласкин. Такие комплексы уже работают в ряде западных стран, но в российских условиях все упирается в нечеткие формулировки ПДД.

«Поскольку в законодательстве не указано, на каком именно расстоянии от другого автомобиля должен ехать водитель, сегментировать такое нарушение нецелесообразно», — добавил он.