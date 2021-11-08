В Казахстане объявили облаву на автомобили из России

Власти Казахстана начали жесткую борьбу с владельцами автомобилей с российскими номерами, последние не ставят их на учет в стране и безнаказанно нарушают ПДД. В Костанае и Нур-Султане владельцы таких машин устроили несанкционированный митинг. Эти действия властей соседнего государства своего рода зеркальный ответ на недавние облавы ГИБДД России на машины с иностранными номерами, считают эксперты.

Почти треть машин с российскими номерами эксплуатируются в Казахстане незаконно, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Республики Казахстан (РК) Серик Тусупов. По его словам, с конца лета правоохранительные органы республики начали активно проверять транспорт, въезжающий на территорию страны из России.

«По результатам запроса, направленного в МВД РФ было установлено, что более 88 тыс. автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются в Республике Казахстан, не состоят на учете в МВД РФ. Они не были в установленном порядке зарегистрированы в Казахстане», — сообщил Тусупов.

По его словам, более 600 находящихся в Казахстане таких машин, объявлены в розыск российским МВД. Местонахождение 200 из них уже установлено, по остальным ведутся оперативные действия, подчеркнул представитель полиции Казахстана.

В Костанае и Нур-Султане (ранее Астана) владельцы автомобилей с российскими номерами уже устраивают митинг, сообщает казахское интернет-издание Informburo. Автомобилисты просят власти разрешить временную или постоянную регистрацию транспортных средств с российскими номерами. По данным местных СМИ, соответствующую петицию в МВД Казахстана уже подписали около 500 автовладельцев.

Представители МВД в ответ заявляют, что не намерены отбирать такие автомобили, но требуют, чтобы они были поставлены на учёт в установленном порядке.

«Никто не хочет у вас машины забирать. Если основания будут, мы ставим на штрафстоянку.

Приведите документы в соответствие – и, пожалуйста, ездите», – цитирует первого заместителя начальника Департамента полиции Нур-Султана Бакитжана Малыбаева издание.

Чтобы зарегистрировать такой автомобиль владельцу необходимо оплатить утилизационный сбор, в России для физлиц он составляет 5,2 тыс. рублей (на автомобили старше трех лет независимо от объема двигателя). В РК за автомобиль с мотором объемом до двух литров придется заплатить 928 тыс. тенге (примерно 155 тыс. рублей). Если двигатель больше трех литров, то размер утильсбора составит уже почти 3,4 млн тенге (около 567 тыс. рублей).

В чем фокус

Граждане Казахстана в последнее время стали чаще оформлять купленные в РФ машины на родственников или знакомых из России, отмечают перекупщики. Таким образом жители РК сохраняют российскую регистрацию.

«Ко мне уже неоднократно обращались казахи, которым я помогал с покупкой машины, с просьбой найти российских владельцев. Зачастую это сделать достаточно проблематично: автомобиль перепродавался по нескольку раз, так что концов не найдешь», — рассказал «Газете.Ru» перекупщик Иван из соседней с Казахстаном Оренбургской области.

По его словам, в последнее пару лет продавцы стали внимательнее следить за дальнейшей судьбой проданной ими машины и не затягивают с обращением в ГИБДД, если по каким-то причинам новый владелец вовремя не регистрирует автомобиль на свое имя.

«Очень часто в таких случаях продавцы подают заявление о прекращении регистрации уже на 11 день после оформления договора купли-продажи: по базе ГИБДД это прекрасно видно»,

— добавил собеседник.

Проблема с машинами с российскими номерами, не зарегистрированными в установленным порядке, существует уже несколько лет, считает заместитель председателя правления ассоциации «КазАвтоПром» (объединяет предприятия автопрома Казахстана) Артур Мискарян. По его наблюдениям водители таких автомобилей заметно чаще нарушают ПДД, чем автомобилисты на машинах с казахскими регистрационными знаками.

«По моим оценкам, на долю автомобилей с российскими номерами приходится примерно 20% всех нарушений ПДД», — рассказал «Газете.Ru» Мискарян.

Еще один собеседник «Газеты.Ru» в автобизнесе РК отмечает, что ранее государство предлагало владельцам российских машин оформляться на льготных условиях, но без права перепродажи, то есть машины должны были эксплуатироваться до полного износа и утилизации. Какая-то часть автовладельцев согласилась на эти условия, они получили казахстанские номера, для них сделали специальные регистрационные знаки жёлтого цвета со специальными сериями. Но это предложение государства имело ограниченные сроки, а многие автовладельцы его проигнорировали, отметил собеседник.



Нынешняя ситуация в Казахстане — это своего рода зеркальный ответ на недавние действия российских властей в отношении автомобилей с иностранными номерами, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржраетто.

Казахские камеры фиксации нарушений ПДД до сих пор не распознают российские номера. К тому же, не оформляя такие машины, можно неплохо сэкономить на утилизационном сборе, полагает Игорь Моржаретто. Он не исключил, что в перспективе с аналогичными проблемами могут столкнуться автомобилисты и в других странах-членах ЕАЭС, в частности, в Армении и Киргизии.