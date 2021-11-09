Госдума одобрила в первом чтении инициативу парламентариев, которая предполагает отмену обязательного техосмотра для частных владельцев автомобилей. Для коммерческого транспорта техосмотр останется обязательным. Один из авторов документа рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что отмена процедуры не приведет к увеличению аварийности.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта россиян. Документ поддержали 403 депутата из 450. Если законопроект вступит в силу, автовладельцы смогут проводить техосмотр по желанию.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В пояснительной записке законопроекта указано, что Венская конвенция о дорожном движении, в которой состоит Россия, предполагает обязательное прохождение ТО только автобусами и грузовиками с максимальной массой более 3,5 тонны. Кроме того, техосмотр, согласно международному договору, должен проводится и для прицепов. Российские депутаты хотят оставить ТО обязательной процедурой только для коммерческого транспорта.

По мнению одного из авторов документа, — депутата Евгения Москвичева, — отмена техосмотра не приведет к увеличению аварийности. Председатель комитета Госдумы по транспорту заметил в беседе с «Газетой.Ru», что среди автомобилей, попадающих в ДТП, чаще всего встречаются проблемы с шинами и тонировкой стекол, а не с общим техническим состоянием автомобиля.

Депутат добавил, что в стране также наблюдается дефицит с сервисными станциями. Из-за огромного потока желающих провести ТО, документы, как считает Москвичев, оформляли «просто так».

«Теперь существующих станций будет достаточно для 6,5 млн грузовых автомобилей, миллиона автобусов и около 400 тыс. автомобилей такси», — уверен он.

Парламентарий полагает, что отмена техосмотра позволит улучшить ситуацию на дорогах. Россиян он назвал сознательными автолюбителями, которые следят за исправностью техники.

Тем временем в Общероссийском народном фронте подсчитали, сколько граждане могут сэкономить благодаря упразднению ТО.

«Более 100 млрд рублей смогут сохранить российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения технического осмотра. Эксперты Народного фронта посчитали, что другое решение, ужесточившее прохождение ТО, обошлось бы автомобилистам в сумму от 100 до 200 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время регулярный техосмотр обязателен для всех транспортных средств старше четырех лет, а также для любого транспорта, оформленного на юридическое лицо.

В марте этого года власти изменили порядок прохождения ТО. Техосмотр должен был проводиться в электронном виде (по умолчанию), а заезд и выезд автомобиля должна фиксировать фотокамера, установленная в автосервисе. Но во время реализации возникли проблемы: выстроились очереди. И тогда оформление ТО решили приостановить. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркивал, что с 1 октября система должна заработать без сбоев. «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», — подчеркнул он.

Отсрочка действует для автовладельцев, чьи диагностические карты истекли с 1 февраля по 30 сентября. При этом для каждого равные условия отсрочки — полгода. То есть автомобилисту, у которого срок ТО истек 30 сентября, придется проходить процедуру 1 апреля 2022 года.