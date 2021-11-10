«АвтоВАЗ» оставил Украину без своих машин

Украинский «ЗАЗ» уже год собирает автомобили Lada, однако в октябре производство сократилось до сотни машин в месяц — это вчетверо меньше, чем в сентябре. Из-за дефицита полупроводников «АвтоВАЗ» загружает собственный конвейер в ущерб локальной сборке, говорят эксперты.

В октябре на Запорожском автомобилестроительном заводе собрано всего 110 автомобилей – более чем в четыре раза меньше, чем в сентябре, свидетельствует статистика ассоциации «Укравтопром», с которой ознакомилась «Газета.Ru». По сравнению с октябрем 2020-го также наблюдается спад – тогда в Запорожье было собрано 178 легковых автомобилей. Октябрьские продажи Lada на Украине также снизились, но не столь существенно – за месяц украинские дилеры реализовали 153 автомобиля против 201 в сентябре.

Автомобили Lada вернулись в продажу на Украине осенью прошлого года и показывали все эти месяцы впечатляющую динамику роста – с января по октябрь в стране продано около 2 тыс. машин, что более чем в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

За весь 2020 год на Украине было реализовано всего 759 автомобилей Lada — продажи резко выросли в последние три месяца, с появлением машин местной сборки.

И если по итогам 9 месяцев 2021 года российский бренд поднялся в рейтинге наиболее продаваемых на Украине на три позиции, опередив Citroen, Peugeot и Ford, то в октябре откатился с 15-й на 16-ю строчку, снова пропустив Ford вперед.

До налаживания крупноузловой сборки автомобилей Lada «ЗАЗ» простаивал в течение нескольких лет – еще в первом полугодии прошлого года предприятие демонстрировало нулевой выпуск легковых автомобилей, производя лишь автобусы в единичных экземплярах, а ежемесячные продажи Lada на территории Украины носили несистемный характер и исчислялись десятками машин.

Сейчас российскими автомобилями на территории Украины торгуют 39 дилеров – семь из них расположены в Киеве.

Украинским покупателям предлагаются Lada Vesta в кузове седан, а также универсалы повышенной проходимости Vesta SW Cross. Также на рынке представлены две версии Lada Granta – седан и лифтбек, кроссовер XRay, а с недавних пор – и внедорожник Niva Travel.

В «АвтоВАЗе» отказались от комментариев относительно причин резкого снижения объемов сборки автомобилей Lada в соседней стране, посоветовав обратиться непосредственно в «ЗАЗ». Запрос в пресс-службу компании «УкрАвто», владеющей «ЗАЗ», о возможной недопоставке машинокомплектов с «АвтоВАЗа» и иных причинах уменьшения объема производства на момент публикации материала остался без ответа.

В целом рынок новых автомобилей в стране сократился на 8% в октябре к аналогичному периоду прошлого года, подсчитала украинская информационно-аналитическая группа Auto-Consulting. При этом еще в сентябре на рынке фиксировался рост в 20% к сентябрю 2020-го. Причинами зафиксированного спада в Auto-Consulting называют кризис с микрочипами в мировом автопроме, который затронул и Украину.

Снижение производства автомобилей Lada на Украине вызвано недопоставкой компонентов «АвтоВАЗа», которому не хватает машин даже для того, чтобы насытить российский рынок, полагают эксперты.

Однако после завершения полупроводникового кризиса экспансия продолжится.

«Очевидно, что «АвтоВАЗу» сейчас не хватает автомобилей даже для внутреннего рынка, и у него есть два варианта – либо собирать некомплектные автомобили на склад, либо просто исключать из производственной программы те версии, которые невозможно собрать целиком, — объясняет «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. —

На Украине продавались в основном Granta и Vesta, этих моделей проблемы с компонентами и коснулись в наибольшей степени».

Объемы украинского рынка невелики в сравнении с российским, и «АвтоВАЗу» гораздо логичнее в условиях дефицита сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, добавляет эксперт.

Из-за проблем с поставками микрочипов производство сокращается во всех странах, но после преодоления кризиса потребность укрепления позиций на внешних рынках для «АвтоВАЗа» может снова стать актуальной, рассуждает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Если абстрагироваться от текущей ситуации, то в долгосрочной перспективе можно рассчитывать на то, что завод активизируется на внешних направлениях.

У «АвтоВАЗа» есть большие мощности, которые в последнее время оставались незагруженными»,

— говорит Беспалов «Газете.Ru».

Стратегически экспорт будет оставаться приоритетным направлением для компании, однако ключевым фактором присутствия в той или иной стране будет рентабельность, подытоживает он.