На водителей надвигается снежный коллапс. Где ждать проблем

По прогнозу синоптиков, уже этим вечером Северо-западные регионы страны накроет мощным снегопадом, к середине ночи непогода доберется до столицы. «Газета.Ru» выяснила, на каких дорогах циклон может привести к серьезным проблемам.

В акватории Финского залива сформировался мощный циклон «Волкер», который вызовет сильные снегопады на Северо-Западе, в Центральной части России и Предуралье, рассказал «Газете.Ru» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, сегодня ориентировочно в 21-22 часа мокрый снег пойдет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Примерно в полночь циклон накроет Тверскую и Вологодскую области, а также северные районы Смоленщины, отметил он.

«В столичном регионе снегопад начнется около 3 часов ночи, его пик придется на период с 6 до 9 утра. За это время выпадет около 20% месячной нормы осадков, толщина снежного покрова в Москве и Подмосковье достигнет 5-7 сантиметров»,

— прогнозирует Тишковец.

К полудню субботы в Москве осадки ослабеют, но ближе к вечеру снегопад вновь усилится, отметил собеседник. Заряды мокрого снега будут периодически переходить в дождь, что может привести к образованию наледи на дорогах и тротуарах, предупредил он.

Во второй половине дня циклон со снегопадом придет в Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Нижегородскую и Ярославскую области, рассказал Тишковец.

В ночь на воскресенье стихия разгуляется в Татарстане и Башкирии.

По словам синоптика, снег будет идти крупным хлопьями, прогнозируется серьезное ухудшение видимости. Кроме того, температура около 0°C, с постепенным понижением будет способствовать образованию гололедицы, предупредил он.

«Я не сомневаюсь, что непогода приведет к всплеску ДТП и заторов на большинстве дорог в регионах, через которые пройдет циклон», — заявил «Газете.Ru» Евгений Тишковец.

Предстоящее ненастье – достаточно редкое явление в конце ноября, подчеркнул он.

Снегопады такой силы происходят в это время года раз в 20-25 лет, добавил синоптик.

Где ждать проблем

Из-за надвигающегося снегопада серьезные проблемы в движении возможны в первую очередь участках дорог с большим количеством спусков и подъёмов, считают эксперты. По словам члена общественного совета Минтранса РФ Игоря Моржаретто, сложная ситуация возникнет, прежде всего, на участке трассы М10 «Россия» в районе Валдая. Именно там несколько лет назад во время снегопада водители несколько суток были вынуждены жить в машинах, напомнил он.

«Трасса там узкая и холмистая, поток транспорта большой. Даже небольшое ДТП может привести к серьезному затору: остановившиеся фуры не смогут забраться на обледенелые подъёмы»,

— подчеркнул эксперт.

Аналогичная ситуация возможна и на так называемых тульских горках на трассе М4 «Дон», добавил он. По словам Моржаретто, из-за нерасторопности коммунальных служб, не успевающих расчистить от снега сразу все трассы, пробки могут также образоваться на региональных и местных дорогах.

Транспортный коллапс из-за непогоды может возникнуть на двухполосном объезде Владимира,

а также на извилистом и холмистом отрезке после Нижнего Новгорода (трасса М7 «Волга»), считает координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Кроме того, в крупных городах, которые попадают под удар стихии, серьезные заторы, скорее всего, возникнут на съездах с основных магистралей, прогнозирует он.

Эксперты не рекомендуют выезжать в непогоду на машине. Если отложить поездку не получается, они советуют автомобилистам заранее заправить полный бак горючего, положить в машину пару бутылок воды, сухофрукты или орехи и взять с собой теплые вещи на всякий случай.

Техника под парами

Дорожные службы регионов, через которые пройдет снегопад, уже переведены в режим повышенной готовности, сообщили «Газете.Ru» в Росавтодоре. Например, в Ленинградской, Псковской, Тверской и Новгородской областях на расчистку трасс готовы выйти более 600 снегоуборочных автомобилей. И еще столько же могут быть оперативно привлечены к работам в случае необходимости. В Подмосковье на борьбу со снегопадом дорожники готовы выпустить около 700 единиц техники.

В Москве бороться со снегопадом будут около 19 тыс. единиц уборочной техники,

говорится в сообщении Telegram-канала столичного комплекса городского хозяйства.



В центре организации дорожного движения Москвы из-за снегопада ожидают роста числа мелких ДТП на улицах. Помогать водителям оформлять такие аварии будут 24 экипажа «Дорожного патруля», в случае необходимости их число будет увеличено, заверили «Газету.Ru» в пресс-службе ЦОДД.