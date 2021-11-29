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Автомобили

Гаишники научились глушить видеонаблюдение в патрульных авто

В Ростовской области на 50 автомобилях ГИБДД были намеренно отключены видеорегистраторы

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Владимир Смирнов/ТАСС
В патрульных автомобилях ГИБДД Ростовской области обнаружены устройства, которые отключали видеорегистраторы в салонах служебных машин. Этот прецедент вскрыл всеобъемлющую проблему сокрытия данных рядовыми инспекторами, говорят правозащитники. Серьезного наказания за глушилки гаишники не получат — им грозит лишь дисциплинарная ответственность, отмечают юристы.

Около 50 служебных автомобилей отдельного батальона ГИБДД Ростовской области были оборудованы устройствами, которые создавали помехи в работе установленных в салоне машин видеорегистраторов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ УМВД по Ростовской области. Накануне наличие таких устройств обнаружила проверка управления собственной безопасности МВД. По данному факту проводится проверка, будут приняты меры к их устранению, а виновные лица будут привлечены к ответственности, уточнили в региональном главке.

«В настоящее время сотрудниками Управления собственной безопасности проводятся оперативные мероприятия, в ходе которых будет проверен весь парк служебных автомобилей ГИБДД на предмет дополнительных устройств, которые создают помехи в работе штатного оборудования», — рассказали в пресс-службе МВД Ростовской области.

Проблема неработающих средств аудио- и видеофиксации в салонах патрульных автомобилей ДПС касается не только одного региона, она имеет всероссийский масштаб, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Я сам сталкивался с этим в Московской и в Смоленской области.

Оба раза меня остановили за какое-то нарушение, и оба раза инспекторы мне настоятельно предлагали продолжить разговор в патрульном автомобиле, а на вопрос про видеорегистраторы в салоне гаишники говорили, что бояться нечего — они не работают», — рассказал свою историю «Газете.Ru» правозащитник.

По его словам, оснащение патрульных машин глушилками в Ростовской области наглядно демонстрирует, что анонсированная руководством ГИБДД борьба с коррупцией среди инспекторов ДПС фактически провалилась.

Механика подобных устройств довольно сложная — заглушить видео- и аудиосигнал можно мощным электромагнитным импульсом, способным заблокировать процессор видеорегистратора, заявил эксперт по радиоэлектронике Алексей Лазарев. Кроме того, ослепить видеокамеру способен направленный на объектив инфракрасный импульс: примерно такой, что используется в пультах для телевизора, добавил он. В обоих случаях на видеоролике вместо изображения и звука будут только так называемые шумы и помехи.

«Если выключить источник электромагнитного или инфракрасного импульса, регистратор будет работать как прежде», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Лазарев.

Зачастую инспекторы проводят более простые манипуляции с бортовым оборудованием. Так, о несанкционированной коррекции служебного видеорегистратора «Газете.Ru» рассказал замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов. Несколько лет назад группа активистов ФАР снимала сюжет о взяточничестве на печально известном среди водителей посту ДТП в станице Кущевская Краснодарского края, сообщил он.

Когда на место происшествия подъехала следственная группа и следователи начали опрашивать правозащитников, один из автоинспекторов попытался испортить регистратор в патрульном автомобиле.

«Вышел покурить, смотрю, гаишник чуть ли не отверткой видеорегистратор ковыряет. Пока следователи не вмешались, он так и продолжал его ломать», -— отметил Клевцов.

Когда только еще обсуждалась эта система, в руководстве ГИБДД заявляли, что любой начальник сможет в режиме реального время посмотреть, что происходит в конкретном патрульном автомобиле, напомнил замруководителя ФАР. По факту правозащитники регулярно получают жалобы автомобилистов из разных регионов, что при каких-то спорных ситуациях записей с регистраторов в салоне служебных машины ДПС либо нет, либо ролик испорчен

Регистраторы избирательны

Юристы отмечают, что получить от ГИБДД запись со служебного видеорегистратора практически нереально. По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, чаще всего на соответствующие запросы из ГИБДД приходит ответ, что искомый видеоролик не сохранился или запись в патрульном автомобиле вообще не велась.

«Такие сбои происходят с любопытной закономерностью: если запись доказывает невиновность автомобилиста, то получить удается крайне редко. Но

если на ролике видна вина водителя, например, нарушившего ПДД, то никаких технических проблем не возникает и гаишники предоставляют такие видеоролики», — говорит Радько.

Даже если в ходе проверки будет установлена причастность ростовских автоинспекторов к оборудованию патрульных автомобилей нештатным оборудованием, им грозит лишь дисциплинарная ответственность (выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение со службы), подчеркивает юрист. Он также не исключает, что гаишникам придется компенсировать причиненный вред, если дооборудование вывело из строя регистратор.

«Очевидно, что помехи в работе видеорегистраторов создавались, чтобы брать взятки с водителей. Но поскольку регистратор не работал, доказать это невозможно», — объясняет адвокат «Свободы выбора».

По словам эксперта по автоэлектронике журнала «Авторевю» Константина Сорокина, видео на экране регистратора или моргающие индикаторы на самом приборе не являются гарантией, что устройство ведет видео- и аудиозапись.

«Программно перенастроить блок управления или замкнуть слот для карты памяти не составляет особого труда. В этом случае создается лишь видимость работы регистратора», — отмечает он.

Автомобилистам, считающим, что видеорегистратор в салоне патрульного автомобиля ДПС не работает или неисправен, адвокат Сергей Радько рекомендует сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД или по телефону 112. Такие обращения являются поводом для проведения проверки служебной машины и работоспособности установленного в ней оборудования, отметил он.

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