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Автомобили

Россиянам могут запретить ездить на снегоходе с неработающими фарами и клаксоном

Минсельхоз планирует ужесточить требования к снегоходам и квадроциклам

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
В России планируется ввести новые более жесткие требования к специализированной технике, в частности, к багги, снегоходам, болотоходам, квадроциклам и прочим типам внедорожного спецтранспорта. За неисправную фару или выхлопную систему инспекторы Гостехнадзора запретят использовать эту технику.

Министерство сельского хозяйства России подготовило проект постановления правительства с реестром неисправностей и условий, при которых будет применяться запрет на эксплуатацию «самоходных машин и других видов техники», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. На данный момент проект проходит стадию рассмотрения в правительственной комиссии по проведению административной реформы, рассказал изданию официальный представитель Минсельхоза.

Работа новых требований к исправности спецтехники ведется в рамках закона «О самоходных машинах и других видах техники», он вступит в силу в середине следующего года. Постановление правительства подготовлено Минсельхозом как для сельхозтехники, так и специализированного транспорта, который используется жителями сельской местности для охоты, рыбалки, а также в развлекательно-спортивных целях:

мотосани, мотособаки, садовые тракторы, моторизованные газонокосилки (минирайдеры), квадроциклы, мотонарты, мотовездеходы, багги и многое другое.

Такая техника по закону относится к «самоходным машинам», но регистрируется не в ГИБДД, как прочий транспорт, а ставится на учет в региональных подразделениях Гостехнадзора. Для управления таким транспортом выдаются удостоверения машиниста-тракториста. Сейчас, по информации Минсельхоза, в России зарегистрировано около 250 тыс. штук «внедорожных автомототранспортных средств».

Процедура запрета на использование этого транспорта, согласно документу, будет применяться, если инспекторы обнаружат неисправность тормозной системы, люфт рулевого управления (к примеру, если снегоход не может проехать прямолинейно на участке 1,2 м).

Для снегоходов и болотоходов отклонения руля без усилия на поворотный механизм не должны превышать 15°.

Кроме того, владельцев подобной техники ждет запрет, если при активации тормозной системы (ручкой на руле или напольной педалью) не активируются задние стоп-сигналы, а также

если не работает клаксон, система отведения выхлопных газов, не горят фары, отсутствует государственный регистрационный номер либо показатель выбросов отработанных вредных газов превышает максимально допустимые значения в выхлопе.

Процедура запрета на эксплуатацию – довольно серьезная мера наказания владельца транспортного средства. К примеру, в отношении частных автомобилей еще до 2014 года применялось изъятие инспекторами госномеров, однако затем по настоянию общественности эта обеспечительная мера была исключена из ст. 27.13 КоАП.

Сейчас Гостехнадзор вправе наказывать мотористов владельцев самоходных машин по статье 9.3 КоАП, которая предполагает штраф до 1 тыс. руб. либо изъятия прав на срок до полугода. Применяется эта санкция, к примеру, за управление спецтехникой, которая не проходила техосмотр или за нетрезвое управление.

Впрочем, критерии запрета на эксплуатацию спецтехники, как следует из пояснений Минсельхоза, будут зависеть от конкретного субъекта РФ. Регионы самостоятельно подготовят свои уточнения к этим процедурам до 1 сентября 2022 года, пишет издание.

«Если инспектор обнаружит неисправность, угрожающую безопасности движения, жизни и здоровью окружающих, то будет необходимо добиваться прекращения движения согласно новой процедуре», — объяснил начальник управления регионального государственного технадзора Московской области Сергей Фролов.

По его словам, в Подмосковье инспекторы смогут применять, к примеру, опечатывание техники, установку блокираторов и эвакуацию — в зависимости от ситуации.

Конкретные акты воздействия на нарушителей местные власти обсудят при разработке регионального законодательства. Такие инструменты будут использоваться в любом случае только при вспоможении сотрудников полиции или ГИБДД, «независимо от того, где остановлен снегоход или квадроцикл — на дороге общего пользования, в лесу или поле», уточнил Фролов.

Предложения Минсельхоза содержат спорные моменты, которые на местах могут трактоваться фривольно, что порождает коррупциогенные риски, уверен сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин.

«У инспектора должны быть четкие инструкции, каким образом определять неисправность. Номер может случайно отвалиться где-то в лесу — снегоходы и квадроциклы передвигаются, как правило, в суровых условиях. Достаточно просто проверить, что самоходная машина зарегистрирована», – заметил в беседе с газетой Литвин.

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