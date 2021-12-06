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Автомобили

Какую недвижимость можно купить вместо нового автомобиля

Машины и квартиры в России сравнялись в цене — что лучше взять?

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Цены на новые автомобили в России настолько выросли, что даже самые бюджетные варианты уже сопоставимы по стоимости с приличной недвижимостью. О том, какую квартиру или дом можно купить вместо представительского седана или бюджетной Lada Granta, – в материале «Газеты.Ru».

С января по сентябрь россияне потратили на новые машины 2 трлн 291 млрд рублей – на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Среди автомобильных марок, занимающих на рынке наибольшие объемы отгрузок товара в денежном выражении – Kia, Toyota, Mercedes-Benz, BMW и Lada.

По цене популярных моделей самых финансово емких автомобильных марок России на рынке недвижимости можно найти немало интересных вариантов.

Дача в Новой Москве

За цену популярного кроссовера Kia Sportage в старших комплектациях (2,4-2,7 млн рублей) теперь вполне можно присмотреть дачу в Новой Москве – типичные шесть соток в СНТ с блочным или деревянным домом вполне укладываются в этот бюджет. Из плюсов – электричество, печь и дорога до участка, отсыпанная щебнем. Расстояние до МКАД – 35 км.

В тот же бюджет укладывается и 16-метровая студия в 6-комнатной квартире в историческом центре Санкт-Петербурга, в доходном доме Полежаева 1916 года постройки, — с предчистовой отделкой, стеклопакетом и поклеенными обоями. Собственная душевая кабина имеется, до набережной Невы — всего 300 метров.

Продавец другой комнаты за 2,5 млн рублей, расположенной на Васильевском острове, обещает покупателю 14-метровой жилплощади широкие перспективы: «Haд комнатoй мoжно забpать чердaчное помещeние, сделaв люк и вcтавив в плocкoсть крыши окно или надстроить мансарду хоть бы и над всем этажом!», — утверждает он.

Участок под застройку в Тольятти

Вместо универсала Lada Granta Cross (рекомендованная заводом цена от 708 до 821 тыс. рублей) житель Тольятти вполне может приобрести участок (8 соток) для жилищного строительства в черте города, жилой дом в одном из окрестных сел или дачу. Среди актуальных предложений на рынке в этот бюджет укладываются несколько десятков вариантов. Так, дачный дом «в живописнейшем месте» рядом с лесом в 15 км от центра города на участке в 5 соток предлагается по цене 750 тыс. рублей. В такую же сумму оценен старый деревенский дом в селе Мусорка в 35 километрах от центра. В наличии уличный туалет, баня и сарай, а также большой земельный участок – 12 соток.

«Однушка» на окраине

Стоимость Toyota Camry в максимальной комплектации приближается в 2021 году к 3,2 млн рублей — и это только рекомендованная представительством цена. За цену японского седана бизнес-класса среди рыночных предложений на рынке недвижимости встречаются однокомнатные квартиры на окраинах Москвы или в ближайших пригородах. За те же 3,2 млн вполне можно приобрести однокомнатную квартиру в Некрасовке или Рассказовке — в шаговой доступности от недавно открывшихся станций метро.

В Рязани в ту же сумму обойдется уже трехкомнатная квартира в не слишком убитом состоянии. Либо «двушка» с приличным ремонтом, но зато в историческом центре города. Столько же просит один из продавцов за трехкомнатную квартиру в Махачкале площадью более 100 кв. метров в монолитном новом доме — правда, с голыми стенами, без чистовой отделки.

Двухкомнатная квартира

Рекомендованная стоимость кроссовера Hyundai Palisade лежит в диапазоне от 3,7 до 4,3 млн рублей. По цене этого автомобиля в одной из старших версий (не считая дилерских накруток) вполне можно приобрести двухкомнатную квартиру в новостройке в Екатеринбурге — с изолированными комнатами и чистовой отделкой. В качестве бонуса прилагаются панорамные окна до пола и современная планировка дворов без машин, а все корпуса жилого комплекса соединены пешеходным бульваром.

В столице за эту цену есть большой выбор 20-метровых студий на окраинах — например, в Аннино, или чуть поближе к центру — в Текстильщиках и Печатниках.

Квартира в Саратове

Дизельный седан BMW 5 Series со 190-сильным мотором предлагается в России по базовой цене 4,4-5 млн рублей – столько же стоят двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Саратове – в том числе в историческом центре города, с видом на Волгу. В пятимиллионный бюджет на вторичке укладывается и 4-комнатная квартира в этом городе — в кирпичном доме 1995 года постройки. Правда, судя по фото, не видевшая ремонта с того же времени.

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