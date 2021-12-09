Сразу два электрокара провалили краш-тесты Euro NCAP

Европейский комитет независимых краш-тестов Euro NCAP провел очередную серию испытаний пассивной безопасности автомобилей. Электромобиль Dacia Spring заработал только один балл из пяти возможных, Renault Zoe вообще остался без звезд, став третьим в истории комитета, не получившим ни одного балла. Эксперты считают, что такие результаты стали следствием серьезных просчетов конструкторов. Исправление ошибок займет не меньше года и обойдется группе Renault в десятки миллионов евро, отмечают специалисты.

Результаты краш-тестов компактных электрокаров Dacia (входит в группу Renault) и самой Renault разочаровали специалистов Euro NCAP, об этом говорится в отчете на официальном сайте комитета. Европейские эксперты констатируют низкий уровень пассивной безопасности обеих моделей.

При фронтальном ударе высокого хетчбэка Dacia Spring о деформируемый барьер датчики размещенные в манекенах зафиксировали критические нагрузки на грудь и бедра. При реальной аварии это означает высокий риск получения водителем серьезных травм органов грудной клетки, перелома ребер и ног. Защита этих частей тела признана специалистами Euro NCAP «плохой». Переднему пассажиру также грозят травмы ног и груди.

Боковое столкновение также несет потенциальный риск травмирования груди водителя и переднего пассажира, отмечается в отчетной экспертизе комитета.

При таком ударе задний пассажир может в Dacia Spring выскользнуть из-под ремня безопасности и удариться головой об обшивку двери. Пассажиры второго ряда рискуют травмировать шею при ударе сзади — на видеозаписи видно, как голова манекена попадает мимо подголовника, опасно изгибая шею.

При краш-тесте, имитирующем наезд на пешехода, потенциально опасными признаны передние стойки ветрового стекла, а также передняя часть капота автомобиля.

По сумме всех испытаний Dacia Spring эксперты оценили пассивную безопасность в один балл из пяти возможных. В Euro NCAP напомнили, что этот электрокар создан на базе модели Renault Kwid, который в ходе похожих краш-тестов в Индии в 2017 году также показал неудовлетворительные результаты.

Третий за всю историю

Электрохетчбэк Renault Zoe не получил по итогам краш-теста вообще ни одного балла, став третьим в истории Euro NCAP автомобилем с нулевым показателем.

Несмотря на то, что при фронтальном ударе водитель и пассажир этой модели защищены чуть лучше, чем в Spring, риск получить при столкновении травмы ног и груди у них также достаточно велик. Защиту туловища и головы заднего пассажира в лобовом столкновении эксперты оценили, как «низкую».

Хуже всего Zoe далось испытание боковым ударом.

При таком столкновении независимые эксперты отмечают очень большую вероятность получения автомобилистом серьезных травм головы, груди и живота. Ремни безопасности на заднем сиденье также могут не удержать человека, что потенциально может привести к повреждениям таза и головы. Конструкция подголовников, передних и задних кресел не обеспечивает необходимый уровень защиты пассажиров при ударе сзади.

Как и в случае со Spring, потенциально опасными при столкновении с пешеходом у Zoe признаны передняя кромка капота, стойки ветрового стекла, а также боковины. Специалисты комитета подчеркнули, что после рестайлинга автомобиль получил менее эффективную подушку безопасности, она хуже защищает голову водителя от потенциальных травм.

По словам генерального секретаря Euro NCAP Михаэля ван Ратингена, результаты краш-тестов Renault Zoe и Dacia Spring показывают, что безопасность перестала быть приоритетом при переходе французского концерна на электромобили.

«Эти автомобили защищают пассажиров хуже, чем любое другое транспортное средства, которое мы видели за многие годы.

Цинично предлагать потребителю доступный экологичный автомобиль, если доступность достигается за счет более высокого риска травм в случае ДТП»,

— заметил по этому поводу ван Ратинген.

Просчитались на миллионы

Провальный краш-тест Renault Zoe главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объясняет не самой современной конструкцией этого автомобиля, которая уже не соответствуют жестким современным условиями испытаний пассивной безопасности.

В случае с Dacia Spring речь может идти об особенностях разработки электромобиля на основе уже существующей машины, полагает эксперт. Необходимо учитывать изменение развесовки автомобиля, увеличение массы, изменение характера деформации кузова машины из-за отсутствия под капотом ДВС, отметил он. Все это требует дополнительных просчетов и доработок, увеличения числа точек сварки, применения более толстого металла или других видов стали, указывает эксперт.

«Можно предположить, что какой-то из этих факторов не был учтен инженерами либо те или иные изменения в конструкции по каким-то причинам не удалось реализовать», — заметил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

В обоих случаях очевиден серьезный конструкторский просчет, соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Буразлиев, знакомый с результатом независимых испытаний. По его словам, характер деформации обеих моделей свидетельствует о серьезной недоработке силовой структуры кузова машин.

«На записи с краш-тестов видно, в первые мгновения после удара передняя часть автомобиля начинает сминаться, а затем как-будто натыкается на какое-то препятствие. Судя по всему,

инженеры не учли, как поведет себя при столкновении расположенная под полом машины аккумуляторная батарея», — предположил он.

Плохие результаты испытаний могут нанести серьезный удар по имиджу Renault, считает Бургазлиев. Исправление конструкторских просчетов займет не меньше года и обойдется концерну в десятки миллионов евро, уверен он.

Исследования Euro NCAP потенциально могут привести к запрету реализации на территории ЕС или к отзыву этих моделей электромобилей по требованию регуляторов, считает независимый консультант по автопрому.