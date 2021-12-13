Украина сделала свой электрокар. У России пока только макеты

На Украине начали принимать заказы на компактный электрокар Lulida, который собирается из китайских комплектующих. Российские стартапы, обещающие доступные электромобили, пока находятся в зачаточном состоянии: готовы лишь несколько ходовых макетов подобных машин, а перспективы появления товарных экземпляров весьма туманны, считают эксперты. Украинская схема производства – вполне реальный способ создания в нашей стране массовой сборки электрокаров, полагают они.

Украинская компания Vilkon начала продажи городского электромобиля Lulida, сообщили «Газете.Ru» на предприятии. Четырехместный электрокар обойдётся покупателям в 170 тыс. гривен (около 465 тыс. рублей).

«С 15 декабря мы начинаем прием заказов на эту машину. Срок поставки и сборки составляет около двух месяцев.

В следующем году на базе Lulida появится также небольшой грузовик: пока эта модель в разработке», --сообщили «Газете.Ru» в компании.

close 100% vilkon.com.ua

Электромобиль собирается в Харькове из китайских комплектующих. В базовой версии модель оснащается литий-ионной батареей емкостью 100 ампер-часов: она позволяет проехать 100-120 километров без подзарядки.

В стандартное оснащение электрокара Lulida входят камера заднего вида, электрический отопитель салона и мультимедийная система с двумя ЖК-экранами.

Доплатив примерно 19 тыс. гривен (около 52 тыс. рублей), покупатель получит аккумулятор большей емкости (его параметры не уточняются), с которым запас хода увеличивается почти в два раза – до 200 километров. За дополнительные 14,5 тыс. гривен (примерно 40 тыс. рублей) электрокар получит солнечные батареи на крыше, а еще за 4 тыс. гривен (10,5 тыс. рублей) систему навигации.

close 100% vilkon.com.ua

Производитель предполагает, что основными покупателями электрокара станут курьеры и службы доставки.

Импульс по лицензии

Лицензионная сборка электромобилей с последующей локализацией комплектующих может дать толчок развитию производства таких моделей и в нашей стране, считают эксперты. Такая схема выглядит более перспективной, чем разработка собственного электрокара с нуля.

«Производство электромобилей SKD-методом [крупноузловой сборки] не требует больших инвестиций, ее можно организовать практически в любом ангаре.

На мой взгляд, это наиболее реальный способ налаживания в нашей стране массового выпуска электрокаров», — говорит «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Принятая правительством программа развития электротранспорта предусматривает до конца 2023 года субсидию на приобретение электрокара, выпущенного в нашей стране методом крупноузловой сборки (25% от его стоимости), напоминает Бургазлиев. За это время вполне реально проработать необходимую локализацию компонентов для его дальнейшего выпуска с использованием отечественных комплектующих. Такая схема позволит увеличить спрос на электромобили в нашей стране и обеспечить рентабельность более углубленного производства таких моделей, считает эксперт.

На первом этапе сборка электрокаров по лицензии вполне может дать импульс для дальнейшего развития производства электрокаров в России, согласен аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов. Однако без четких планов по дальнейшей локализации такие проекты вряд ли найдут поддержку у российских властей, считает он. Подобная схема может быть реализована лишь для стимулирования спроса на электромобили с одновременным развитием соответствующей инфраструктуры.

«Правительственная программа нацелена в первую очередь на создание отечественной компонентной базы. Сама по себе крупноузловая сборка электромобилей в нашей стране менее интересна», — подчеркнул Беспалов в беседе с «Газетой.Ru».

Из отечественных стартапов, декларирующих разработку и налаживание производства в России собственных моделей электрокаров, наибольшие перспективы есть у проекта «Кама», считает Беспалов. Имеющиеся наработки «КамАЗа» в создании электробусов могут быть использованы и при создании легковой модели на электротяге.

Тем не менее, в настоящее время российские проекты создания доступных электрокаров пока находятся в зачаточном состоянии. Несмотря на громкие заявления чиновников и самих производителей, дальше производства нескольких ходовых макетов они пока не продвинулись. Как ранее сообщала «Газета.Ru», в начале декабря компания Zetta, разработчик массового отечественного электромобиля из Тольятти, погасила очередную задолженность по зарплате (около 3,8 млн рублей) перед своими сотрудниками. Это произошло только после вмешательства прокуратуры. В отношении руководства фирмы по факту невыплаты зарплат возбуждено уже второе с начала года уголовное дело. Ранее фирма задолжала работникам более 4 млн рублей.