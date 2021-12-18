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Автомобили

Что обязательно должно быть в автомобиле в сильные морозы

Как не замерзнуть в машине при понижении температуры

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Depositphotos
На московский регион надвигаются сильные морозы — температура в ближайшие дни может опуститься до -26°. Даже незначительная поломка автомобиля или попадание в пробку из-за снежных заносов в условиях холодов может привести к трагическим последствиям. О том, что нужно взять в автомобиль на экстремальный случай, отправляясь в поездку морозной и снежной зимой – в материале «Газеты.Ru».

Понижение температуры ожидается в Москве в начале следующей недели — к этому времени в столицу могут прийти сильные морозы. До этого из-за влияния циклона в столичном регионе могут пройти сильные снегопады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

«В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14. И в дальнейшем продолжится понижение температуры», — приводит агентство слова Поздняковой.

По данным Gismeteo, температура в пятницу 24 декабря опустится еще ниже — до -26°, затем наступит небольшое потепление, но средняя температура сохранится на уровне -11°.

В условиях снегопадов и сильных морозов даже краткая остановка автомобиля из-за снежных заносов, неисправности или вылета с трассы может грозить водителям смертельной опасностью. Накануне в северной части Казахстана полицейский спас семью с детьми, которая осталась на трассе на холоде из-за того, что водитель потеряла ключи от автомобиля.

В МЧС России в случае метели советует водителям перед длительной поездкой на дальние расстояния проверить техническое состояние машины — в первую очередь двигателя и аккумулятора, позаботиться о теплоизоляции машины и не заправляться на сомнительных АЗС, где есть риск нарваться на некачественное топливо.

В аварийном комплекте, который следует держать в машине, нужно предусмотреть зарядное устройство для телефона, упаковку «сухого горючего», а также мини-горелку — не лишним будет возить с собой при экстремальной зимней погоде и провода для «прикуривания» машины, а также внешний аккумулятор.

Опытные путешественники указывают, что тщательность подготовки поездки должна быть напрямую связана с ее расстоянием, окружающей погодой и дорожными условиями, но даже выезжая на небольшие расстояния, автомобилисту не лишне проявлять предусмотрительность.

Основные факторы опасности для человека, застрявшего на зимней дороге – холод, голод и отсутствие топлива, указывает руководитель экспедиций «Коллекция путешествий Land Rover» Алексей Симакин, а при подготовке к дальней поездке требуется системный подход.

«Чем дальше вы едете, и чем экстремальнее погода, тем тщательнее нужно готовиться. При поездке на дальние расстояния у меня в автомобиле всегда есть запас воды, нож, дополнительный свет – два фонарика, — перечисляет Симакин в беседе с «Газетой.Ru». — В данном случае не нужно экономить время или место в багажнике, чтобы, например, обойтись без лопаты».

Запас топлива в машине следует держать в плоской канистре, которая не занимает много места. Этот запас придает дополнительную уверенность в дальнем путешествии, а в случае экстремальной ситуации может серьезно выручить, советует автопутешественник, организатор нескольких полярных автомобильных экспедиций Александр Еликов.

«Самое главное – это, конечно, одежда – теплая куртка, теплые брюки, теплая обувь.

Не обязательно возить с собой валенки – сейчас в магазинах продаются специальные утепленные бахилы, которые можно надеть сверху на свою обувь, — говорит Еликов «Газете.Ru». — этого вполне хватает».

Если водитель не экипирован соответствующим образом, не может найти поблизости сухие дрова и разложить костер, покидать остановившийся автомобиль не следует – машину найти всегда легче, чем человека вне ее.

Собираясь отправляться за помощью, по возможности следует свериться с навигатором, оценить расстояние до ближайшего населенного пункта и дорогу до него – если путь до ближайшей деревни пролегает через заснеженное поле или лес, велики шансы быстро потерять силы, в таком случае благоразумнее оставаться в машине.

Воспользоваться дополнительной теплой одеждой или пледом имеет смысл сразу, не дожидаясь, пока температура в автомобиле понизится, как и достать имеющиеся запасы еды, заключил Еликов.

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