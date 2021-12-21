Минпромторг планирует ограничить высокие наценки автодилеров

Минпромторг планирует ввести для дилерских сетей максимальную перепродажную наценку для реализации новых автомобилей — не более 10%. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают эту меру антирыночной и сомневаются, что она заставит дилеров снизить реальную стоимость машин в условиях дефицита.

Предельная разница между рекомендованной розничной ценой (РРЦ) автомобиля и отпускной стоимостью в салоне автодилера должна быть ограничена на уровне 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минпромторге. Это позволит дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу, говорится в сообщении.

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что

даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%»,

— отмечает собеседник агентства.

Он напомнил, что сейчас автосалоны, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита, продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

В Минпромторге сообщили «Газете.Ru», что «не будут пока что комментировать эту тему», но заявление источника агентства в министерстве не опровергли.

В ассоциации РОАД эту информацию считают спорной, а саму попытку ввести подобные ограничения «нерыночным механизмом».

«В условиях свободного позиционирования цен, выглядит довольно странным попытка ввести принудительно какое-либо ограничение наценки для продаж автомобилей. Они не относятся ни к категории жизненно важных лекарств, ни к товарам первой необходимости, так что даже непонятно как на эту информацию реагировать», — рассказал «Газета.Ru» источник в ассоциации.

Несколько лет назад, в условиях низкого спроса на автомобили, РОАД ставил вопрос о введении минимальной наценки на машины, чтобы защитить интересы как дилеров, так и автопроизводителей, напомнил экс-глава ассоциации, основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-президент РОАД Олег Мосеев. Тогда Минпромторг отказался от этого, а теперь предлагает официально ограничить максимальную маржу, отметил он.

«Очень странная и удивительная идея. Мы возвращаемся во времена СССР, когда цены на все товары регламентировались государством. Это закончилось пустыми полками и тотальным дефицитом», — подчеркнул Мосеев.

Сейчас автомобили приобретают те, кто готов заплатить за них больше, подчеркивает собеседник. Ограниченное предложение на рынке вызывает повышенный спрос на машины и приводит к росту цен на них, объясняет он.

«Это законы рынка, а вот предложения о введении максимальной наценки на машины с рыночными отношениями не имеют ничего общего», — полагает экс-глава РОАД.

Фиксированная дилерская маржа и сейчас не превышает 4-6% в массовом сегменте и 7-8% в премиальном, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он считает, что устанавливать максимальную наценку на автомобили не имеет смысла. Дилеры не повышают стоимость самого автомобиля, а устанавливают на него по сильно завышенным ценам дополнительно оборудование, подчеркивает он.

«Те, кто предлагают ввести максимальную наценку на машины либо не понимают, как работают дилерские центры, либо речь идет об обычном популизме», — отметил Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Любое ограничение со стороны государства вызывает лишь дополнительную напряженность в бизнес-сообществе, считает он.

Предложения Минпромторга, скорее всего, так и останутся только предложениями, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Ситуация с дефицитом автомобилей и дилерскими накрутками разрешится сама собой к середине следующего года, когда утихнет потребительский ажиотаж на автомобили, прогнозирует он.

«Большинство из тех, кто хотел приобрести новый автомобиль либо уже купили его, либо купят его в ближайшее время. Думаю, что в следующем году мы увидим падение продаж примерно на 5%», — считает Моржаретто.

Дальнейшее повышение цен на машины будет происходит в рамках инфляции, полагает эксперт. В противном случае

автопроизводители и дилеры рискуют в 2022 году столкнуться со значительным снижением интереса потенциальных покупателей к новым автомобилям, считает Игорь Моржаретто.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в этом году из-за дилерских накруток и роста цен на машины, более половины потенциальных покупателей уже отказались от приобретения нового автомобиля. При этом с января по ноябрь на покупку машин россияне потратили почти 2,8 трлн рублей, что на 28% больше, чем за тот же период 2020 года.