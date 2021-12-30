Купить машину, вернув до 130 тысяч рублей: дадут ли россиянам такую возможность

В России не предусмотрен налоговый вычет при приобретении автомобиля, хотя он важен для многих категорий населения, таких как многодетные семьи и пенсионеры, отметил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он считает необходимым ввести такой механизм. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минтруду предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. С соответствующей инициативой к главе ведомства Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Детали его письма на имя министра в четверг, 30 декабря, приводит RT. Минпромторг ожидает замедления роста цен на автомобили в 2022 году В Минпромторге считают, что в 2022 году темпы роста цен на новые автомобили будут не такими... 30 декабря 13:30

Эксперт напомнил, что в соответствии с налоговым законодательством каждый россиянин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей при приобретении недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с этой суммы — до 260 тыс. рублей.

Такой инструмент является весомым в вопросе материальной господдержки граждан при покупке квартиры или дома, считает Орлов.

В то же время при покупке автомобиля, наличие которого имеет большое значение для многих категорий населения — таких как многодетные семьи, пенсионеры — налоговый вычет не предусмотрен, констатировал он.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета при покупке личного транспортного средства (стоимостью до 1 млн рублей), которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

Добавим, что с 1 января 2022 года можно будет оформить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Это поможет сэкономить до 15,6 тысячи рублей в год, отметил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров. Россияне смогут оформить новый налоговый вычет с 1 января Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров рассказал, что начиная... 30 декабря 05:09

«Россияне получат право сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 600 рублей», — приводит его слова агентство «Прайм».

Как изменятся цены на машины

В свою очередь, в Минпромторге считают, что в 2022 году темпы роста цен на новые автомобили будут не такими существенными, как в 2021-м.

«Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся», — цитирует ТАСС главу ведомства Дениса Мантурова.

Он указал, что на программы господдержки спроса в следующем году может быть направлено около 20 млрд рублей. В эти программы входят льготные автокредиты, лизинг (в том числе электрокаров) и субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе. Решение о запуске программ примут позднее: власти будут отталкиваться от состояния российского авторынка по итогам 2021-го и начала 2022-го, а также от ситуации с дефицитом машин у дилеров.

Мантуров ранее говорил, что цены на машины отечественного производства в этом году выросли на 5-8%, а на импортные — в пределах 20%.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, автомобильный рынок в ноябре 2021 года сократился на 20,4%

Как россияне оценивают ситуацию на рынке авто

74% россиян полагают, что сейчас не лучшее время для покупки автомобиля, следует из опроса компании «Ромир». Минтруд может ввести налоговый вычет для автомобилистов Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя руководителя... 30 декабря 13:30

«Если сравнивать с июлем 2021 года, то пессимистическое настроение только усилилось (+21%). Это находит свое отражение в падении продаж новых автомобилей, начиная с июня, когда был зафиксирован пиковый спрос в этом году», — говорится в исследовании.

80% автомобилистов по-прежнему считают, что цены продолжат свой рост, и еще 62% ожидает роста ставок на автокредиты. Из-за этого владельцы не спешат избавляться от своих автомобилей. Больше половины (56%) из них оценивают нынешнее время как плохое для продажи.

«Ситуация на рынке остается сложной. Производителям не удалось полностью преодолеть кризис микрочипов и значительно нарастить выпуск автомобилей. Дилеры продолжают пользоваться этим дефицитом и продают автомобили с дополнительным оборудованием. Ситуация усугубляется тем, что часть производителей сами перестали поставлять некоторые модели без допов. Эти факторы оказывают сдерживающие влияние на спрос и, по всей видимости, значимых улучшений стоит ожидать только ко второй половине 2022-го», — отмечается в релизе.