Гаишники ловят подгулявших водителей. Какие процедуры они могут нарушать

ГИБДД предупредила о нулевой терпимости к водителям, подвыпившим по случаю новогодних праздников. Наркологи в разговоре с «Газетой.Ru» рассказали, как снизить влияние алкоголя на организм и проверить свое состояние. А юристы напомнили водителям о правилах проведения проверок на трезвость инспекторами ДПС.

Госавтоинспекция объявила о проведении масштабных рейдов по выявлению нетрезвых водителей, для этих целей привлечены дополнительные наряды ДПС.

«Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время», — говорится в официальном сообщении ведомства.

На Кубани такие спецмероприятия даже получили характерное наименование — «Дионис».

Чтобы не лишиться водительского удостоверения, врачи рекомендуют автомобилистам во время праздничного застолья придерживаться простых, но опробованных рекомендаций. Объем выпитого и крепость алкоголя напрямую влияют на время, спустя которое водитель может без опаски садиться за руль, напоминает психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Во время застолья следует употреблять побольше жидкости: простой или газированной воды, соков, морсов, компотов.

Это позволит уменьшить концентрацию этилового спирта в организме. Кроме того, обильное питье будет способствовать более быстрому выведению алкоголя естественным путем», — советует нарколог.

Тем, кто планирует куда-то поехать после употребления спиртного, Александр Ковтун рекомендует использовать абсорбенты, например, активированный уголь. Несколько таблеток впитают в себя часть этилового спирта, не дав ему попасть в организм. Особое внимание следует обратить на закуски, отмечает врач.

«Жирная и острая пища вместе с алкоголем создают дополнительную нагрузку на органы пищеварения. В результате этиловый спирт расщепляется организмом медленнее», — замечает Ковтун.

Лучше всего за праздничным столом употреблять еду, которая хорошо всасывает алкоголь. Например, картофель или рис. Неплохой закуской нарколог также считает нежирные сыры, свежие овощи и фрукты.

Лучшим способом гарантировать себе сохранность прав Ковтун считает самостоятельную проверку водителя на бытовом алкотестере. Несмотря на то, что эти приборы не являются официальными средствами измерений, для самоконтроля они вполне подходят.

«Алкометры, которые используют сотрудники ГИБДД, на морозе могут выдавать некорректные результаты. Эти приборы, согласно инструкции по эксплуатации, могут применяться только в тепле», — напомнил нарколог.

Для прохождения медосвидетельствования инспекторы ГИБДД должны пригласить водителя в салоне патрульного автомобиля.

Для более точного самостоятельного контроля имеет смысл также приобрести иммунохроматографические тесты (анализ выявляется по слюне), считает Александр Ковтун. Эти средства показывают, есть в организме этиловый спирт или уже нет, но при этом стоят значительно дороже электронных алкотестеров, отмечает он.

Управление автомобилем в состоянии похмелья, зачастую даже опаснее, чем в легкой степени опьянения, считают врачи.

И виной тому постинтоксикационное состояние, сопровождающееся слабостью, головной болью, сонным состоянием. В сумме эти факторы приводят к снижению внимания и ухудшению реакции, утверждает нарколог-психиатр «Центра лечения и реабилитации зависимых «Здравница» Андрей Болонкин.

«В таком состоянии за руль лучше не садиться. Лучше подождать немного, позавтракать, выпить горячего чая», — советует он.

По его словам, быстрее избавиться от похмелья поможет обильное питье. Вода с лимоном, соки и морсы не только восстановят баланс жидкости в организме, но и насытят его витамином «С», который способствует выведению продуктов распада этилового спирта.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн при похмелье рекомендует пить кефир, некрепкий и несладкий чай. Он советует также поесть легкие бульоны, холодец и нежирную яичницу.

«Также рекомендую не огуречный, а именно капустный рассол — в нем есть вещество, защищающее печень», — уточнил нарколог.

По процедуре

Основанием для проведения контроля трезвости водителя могут быть только зафиксированные инспектором ГИБДД признаки опьянения, напоминает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин. Согласно постановлению правительства №475 от 26 июня 2008 года и приказом МВД №664 от 23 августа 2017 года, ими являются запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке, отмечает правозащитник.

«Если есть хотя бы один из этих признаков, гаишник в присутствии двух понятых или под видеозапись должен составить протокол об отстранении водителя от управления автомобилем.

Только после этого он вправе предложить автомобилисту пройти проверку на алкометре», — подчеркнул Травин.

Чаще всего автоинспекторы не соблюдают эту процедуру, сразу предлагая водителю «дыхнуть», отмечает Травин. В этом случае, он рекомендует автомобилистам напомнить сотрудникам полиции о правилах проведения освидетельствования.



По требованию водителя гаишники обязаны предъявить ему документы на измерительный прибор, в том числе свидетельство о его поверке, напоминает Травин. Особое вынимание следует обратить на срок действия этого документа, а также сверить серийный номер самого устройства с тем, что указаны в бумагах на него, подчеркнул он.

При малейшем сомнении, автомобилист вправе отказаться от контроля трезвости на алкометре, представленном гаишниками и потребовать проведения медицинского освидетельствования в наркодиспансере. В этом случае водителю случае следует максимально внимательно изучить документы, которые ему предлагают подписать автоинспекторы, отмечает президент КПЗА.

«Часто гаишники подсовывают протокол об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Если автомобилист подпишет его, он гарантировано лишится прав на 1,5-2 года»,

— обращает внимание Травин.

В этом случае он рекомендует водителям собственноручно вписать в документ фразу «требую проведения медицинского освидетельствования».

Если дело дойдет до суда, она станет доказательством того, что водитель не отказывался от поездки в наркодиспансер, подчеркнул правозащитник.