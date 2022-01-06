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Автомобили

Тест-драйв Renault Duster: покоряем предновогоднюю Киргизию

На что способен популярный в России Renault Duster

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К концу 2021 года Renault Duster оказался на втором месте в списке самых продаваемых кроссоверов зарубежных марок в России, уступая лишь Hyundai Creta. Корреспондент «Газеты.Ru» проехал больше 1000 километров на Duster по Киргизии и выяснил, для каких дорог подходит этот автомобиль.

В Киргизии нам предстояло преодолеть около 1100 км, стартовав из Бишкека и обогнув озеро Иссык-Куль. Для туристической экспедиции эта страна подходит, как никакая другая. Здесь, к примеру, находится могила русского исследователя и путешественника Николая Михайловича Пржевальского. Он собственно и открыл миру эту удивительную страну. В честь знаменитого географа даже отдельную породу лошадей назвали. У нас же в арсенале Renault Duster в максимальной комплектации c 1,3-литровым наддувным мотором TCe, у которого целых 150 «лошадей». Есть машины как с вариатором, так и с шестиступенчатой механикой, и, естественно, с полным приводом.

Республика встретила широкими дорогами не лучшего качества, отсутствием разметки и небольшим количеством дорожных знаков. Учитывая это, нарушить скоростной режим и нарваться на штраф проще простого. Во многом это провоцировали и способности кроссовера.

Благодаря хорошей шумоизоляции (бензиновый мотор неслышно) и подвеске, которая глотала все неровности на скорости 90 км/ч, складывалось ощущение, что едешь куда медленнее.

Привыкнуть к тому, что допустимый лимит превышения максимального скоростного порога здесь составляет не 20 км/ч, как в России, а всего десять, было непросто. Да, и селения сменялись один за другим – стоит только нажать на газ, как за окном промелькнет последний дом населенного пункта.

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Kirill Keylin/пресс-служба Renault

За пределами Бишкека на севере Киргизии почти невозможно встретить на дорогах новые автомобили – местный автопарк в большинстве своем состоит из 20-30-летних праворульных «японцев». Их названия помнят разве что в сплошь праворульном Владивостоке, не менее распространенные немецкие автомобили — так же из 1990-х. Для местных гаишников, которые встречаются на каждой улице, сверкающий новизной Duster с российскими номерами стал чем-то вроде объекта притяжения.

Один из правоохранителей остановил нас, тщательно осмотрел машину с разных сторон, несколько раз что-то пробормотав на киргизском.

Внешне Duster второго поколения действительно привлекает внимание, особенно в фирменном оранжевом цвете с черными накладками неокрашенного пластика на дверях и колесных арках. Сейчас около 90% покупателей берут Duster с полным приводом, то есть «внедорожный», но со сменой поколения он актуально смотрится и в городском потоке.

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Kirill Keylin/пресс-служба Renault

Отличить новое поколение легко по квадратным задним фонарям и увеличившимся до 17-ти дюймов колесам. Впрочем, есть и старые болячки – владельца Duster можно узнать по грязным штанинам, которыми он то и дело задевает пороги. К слову, в ночи нам не хватало и яркости ближнего света фар, учитывая отсутствие на разных участках дорог освещения и разметки. Приходилось пристраиваться за кем-то из местных водителей.

В Renault поработали над эргономикой салона кроссовера и осовременили ее – круглые воздуховоды сменились прямоугольными, руль стал меньше (появилась регулировка по вылету).

Сиденья с поясничным подпором и боковой поддержкой не давали спине устать на протяжении целого дня за рулем.

Резкая смена дорожных условий вкупе с невероятными пейзажами и всеядной подвеской позволили пофантазировать на автоспортивную тему: вот мы едем на ралли-рейде «Дакар», через полчаса мы участники «Ралли Монте-Карло» с узкими покрытыми льдом дорожками, а еще через пару минут уже мчим по пухляку на зимнем «Ралли Швеция».

Входя в очередной крутой и быстрый поворот на горных серпантинах, Duster показывает себя хорошо – крепко держится за асфальт и несильно кренится. Правда, руль показался немного слабым в центре.

Зато с новым электроусилителем баранка перестала долбить по рукам, на что сетовали владельцы прежнего Duster.

Спустя несколько сотен километров мы с коллегой были столь уверены в автомобиле, что то и дело сворачивали с маршрута и порой оказывались там, где дороги отсутствуют совсем. Например, около Орто-Токойского водохранилища. Туда мы спустились, чтобы побеседовать с местными рыбаками.

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Kirill Keylin/пресс-служба Renault

Тягловый внедорожник

Отправившись покорять живописное Григорьевское ущелье, что к северу от Иссык-Куля, мы наткнулись на старый бортовой УАЗик, севший на брюхо в ледяной шуге. В кузове «головастика» стояли две лошади, а рядом с машиной унывали три киргиза, пытавшиеся вытащить УАЗик из плена.

Горная речка растеклась прямо по дороге, минусовая температура и снег сделали свое дело, превратив дорогу в ловушку. Попытки вытолкать грузовичок вручную, закидывая камни под колеса, ни к чему не привела. Хозяева коней долго не хотели спускать их в ледяное крошево, боясь повредить животным ноги, но другого выхода не оставалось.

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Денис Буденков/«Газета.Ru»

Животных пришлось оставить в стороне, а снятые с них веревки связали в нечто похожее на трос.

Французский кроссовер несколько раз заглох, но, шлифуя по льду всеми четырьмя шипованными колесами, выдернул грузовичок из плена.

Спасенные коневоды отблагодарили нас на смеси русского языка с киргизским и рассказали, что возят с собой лошадей, чтобы добраться на них еще выше в горы – до мест выпаса яков, где автомобилю будет уже точно не пройти.

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Kirill Keylin/пресс-служба Renault

Машина с вариатором используется только в сочетании с турбированным мотором мощностью 150 л.с. и полным приводом, ее дорожный просвет составляет те же 210 мм. У Duster эта трансмиссия доработана относительно аналогичной у Arkana и Kaptur, чтобы передвигаться в более сложных условиях.

В преодолении преград на двухпедальной машине не возникло никаких проблем – коробка плавно выбирает нужные обороты и позволяет плавно трогаться с места.

Автомобиль показал себя пятёрочником, как на дорогах с плохим асфальтом, так и на заснеженных грунтовках с участками гололедицы. Популярность Duster на рынке новых авто понятна — он по-прежнему доступный, при том, что может быть действительно утилитарным в определенной мере. В одной из верхних комплектаций он стоит в районе 1,5 миллиона рублей. Конкурентов Duster берет энергоемкой подвеской и простотой — пусть он и не такой технологичный, но все еще работяга, готовый передвигаться в сложных дорожных условиях.

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