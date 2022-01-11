Автомобильное топливо разожгло протесты в Казахстане. Кто следующий

Резко взлетевшие цены на газомоторное топливо стали спусковым крючком массовых беспорядков в Казахстане. Однако республика не одна столкнулась с такими трудностями — всю Среднюю Азию охватил топливный кризис. Он может стать катализатором протестов и в других регионах, считают эксперты.

Узбекистан

В Узбекистане с наступлением зимних холодов многочасовые очереди на газовых заправках стали привычным явлением, сообщает «Озодлик Радиоси» (узбекский филиал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) — организация включена Минюстом в список иноагентов). На узбекистанском автомобильном форуме в Facebook автовладельцы из разных регионов страны делятся информацией о наличии топлива на той или иной АЗС. На ожидание своей очереди заправиться они вынуждены тратить по несколько часов.

«Мне приходится по 5-6 часов стоять в очереди возле заправки. В начале декабря цены [на газ] подняли до 2,8 тыс. сумов (около 19 рублей, осенью стоимость составляла 15 рублей) – эта цена держится по сей день. Каждый день возле заправок наблюдается настоящее столпотворение»,

— приводятся слова водителя Джахонгира из Ферганской области на сайте радио.

Чтобы обеспечить газовым топливом внутренний рынок, власти Узбекистана приняли решение отказаться от экспорта газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго страны.

Из-за очередей на газовых заправках некоторые узбекские автомобилисты задумываются о переходе на бензин. Однако и с ним в стране наблюдаются перебои.

«Очереди на метановых заправках растут день ото дня. Мы хотели перейти на бензин, но сейчас марку бензина «АИ-80» практически нигде не найти», — жалуется водитель из Ташкентской области.

Чтобы водители не тратили время в поисках горючего, крупнейшая в стране нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» в начале года запустила сервис по доставке горючего на дом топливозаправщиками с использованием мобильного приложения. Стоимость такой услуги не уточняется.

Таджикистан

Серьезный рост цен на бензин, дизельное и газомоторное топливо отмечается и в других странах среднеазиатского региона. К примеру,

в Таджикистане за 11 месяцев прошлого года стоимость бензина на АЗС выросла на 80%, а сжиженного газа и дизельного топлива — на 70%,

сообщает Regnum. В начале зимы цены на бензин и солярку снизились на 5-7%, однако на газомоторное топливо расценки остались на прежнем высоком уровне. Из-за перебоев с поставками горючего и его высокой стоимости в конце лета в Худжанде почти месяц не работали городские автобусы, сообщает издание «Спутник».

Киргизия

Резко подорожало горючее и в Киргизии. Как отмечает онлайн-издание «24.KG», если в прошлом январе литр высокооктанового бензина и дизельного топлива стоил около 35-36 сом (примерно 31 рубль) то к концу декабря 2021-го цены поднялись до 59-60 сом (52 рубля). Как ранее сообщала «Газета.Ru», в конце осени из-за нехватки горючего в Бишкеке не работали ряд АЗС.

В конце прошлого года, «Газета.Ru» лично убедилась, что ситуация с дефицитом горючего в стране нормализовалась: перебоев и очередей на АЗС не отмечалось. Более того, в скором времени Госагентство антимонопольного регулирования ожидает небольшого снижения цены пропан-бутановой смеси. По прогнозам ведомства, оно может подешеветь на 2-3 сома.

Однако среди всех стран Средней Азии именно в этой республике возможны протесты автомобилистов из-за цен на нефтепродукты, полагают эксперты.

Прежде всего потому, что Киргизия больше других государств региона зависит от импортного горючего, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики России Александр Фролов.

«В этой стране большое влияние на топливном рынке имеют российские нефтяные компании. Если возникнут перебои с поставками нефтепродуктов, здесь вполне возможно повторение начальной стадии событий в Казахстане», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Даже несмотря на введенные в строй в конце прошлого года дополнительные мощности по переработке сырого газа в автомобильное топливо и планомерное снижение экспорта газа, в Узбекистане также вероятно повторение казахского сценария, полагает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Это самая густонаселенная страна региона, сама молодая, здесь много бедных граждан. Теоретически здесь проще всего раскачать ситуацию нетрадиционными способами, сыграв в том числе и на росте цен на топливо», — подчеркивает Грозин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в конце прошлого года никто даже не предполагал, что в Казахстане, который всегда считался наиболее стабильной и благополучной страной в регионе, произойдут массовые волнения и беспорядки.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», из-за резкого (почти в два раза) повышения стоимости газа на заправочных станциях в начале года в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки, которые привели к жертвам как среди протестующих, так и сотрудников правоохранительных органов.