Военных обязали обклеить словами-оберегами личные автомобили

Руководство предписало военнослужащим снабдить салоны их личных автомобилей наклейками-мотиваторами, которые по задумке командиров защитят вверенный личный состав от лихачества на дороге. Эксперты предупреждают, что такой народный тюнинг потенциально опасен. Кроме того, претензии к таким водителям могут возникнуть и со стороны сотрудников ГИБДД.

О предписании военнослужащим наклеить внутри их личных автомобилей мотивирующие надписи узнал Telegram-канал Baza. Издание опубликовало документ с пометкой «для служебного пользования», якобы изданный руководством Центрального военного округа (ЦВО). В документе указывается, что военнослужащие, имеющее личные автомобили, должны оснастить их памяткой по профилактике ДТП.

«До 15 января 2022 года организовать размещение в автомобилях военнослужащих: на спидометра (отметка 60 км/ч) маленькую фотографию родных и близких (мать, жена, ребенок), на приборной панели (бардачок), распечатанную надпись «Помни, они ждут тебя дома», на ремне безопасности, на уровне головы оранжевую тканевую повязку», — говорится в тексте документа.

Кроме того,

в воинских частях с привлечением представителей Военной автоинспекции (ВАИ) предписано провести смотры транспорта, принадлежащего личному составу на предмет их исправности, а также наличия в салонах данных надписей, фотографий и повязок.

Пресс-служба Министерства обороны и непосредственно ЦВО оперативно не ответила на вопросы Газеты.Ru» относительно этой инициативы и ответственности для военнослужащих в случае ее неисполнения.

Подобный документ иначе как недоразумением назвать нельзя,

считает полковник в отставке, заместитель председателя Научно-Технического комитета главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ Валерий Лазарев. По его словам, такую бумагу нужно обязательно согласовывать с МВД, поскольку именно это ведомство отвечает за безопасность на дорогах общего пользования. В МВД РФ также не смогли прокомментировать этот вопрос.

Нанесение дополнительных наклеек на переднюю панель и проборы, а также ремни безопасности не только портят внешний вид салона автомобиля, но и нарушают сертификационные требования к ним, считает Лазарев.

«Применение ремней безопасности — это элемент культуры водителя. Дополнительно что-то приклеивать к ним или писать на них лозунги излишне: это же как пользоваться поворотниками», — заявил «Газете.Ru» Валерий Лазарев.

По его словам, в подобной ситуации вполне можно обойтись обычными памятками, а также довести до личного состава под роспись изменения в правилах дорожного движения во время читки приказов. Наклейки на личных машинах военнослужащих лишь «вызовут смех в строю», полагает полковник в отставке.

Малоэффективной с точки зрения безопасности дорожного движения считает инициативу военных эксперт-испытатель газеты «Авторевю» Олег Растегаев.

«Если на спидометре автомобиля наклеить около цифры в 60 км/ч фотографию жены или ребенка, чтобы рассмотреть изображение, водителю придется использовать лупу. Если же приклеить крупную фотографию, то она закроет весь циферблат — и водитель вообще не узнает скорость машины», — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт.

Приказы не обсуждаются

Такая инициатива является самодеятельностью, считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Требования к оснащению транспортного средства прямо указаны в ПДД и соответствующих технических регламентах, отметил он.

«Любые потенциальные требования о наклейках фотографий и надписей выходит за рамки полномочий Минобороны, поскольку речь идет о личном транспорте, который военнослужащий использует в свободное от несения службы время.

Ни к воинской службе, ни к безопасности дорожного движения это ни имеет никакого отношения», — указывает адвокат.

При этом неисполнение данного предписания вполне может грозить офицеру дисциплинарным взысканием, подчеркнул он. Однако получив его, военнослужащий вправе обратиться в суд с требованием признать данную директиву командования незаконной и снять наложенное взыскание.

Более того, исполнение этого предписания может обернуться для водителей неприятностями с ГИБДД, считает Сергей Радько. По его словам,

подобный «тюнинг» вполне может быть воспринят гаишниками как внесение изменений в конструкцию автомобиля, особенно повязки на ремнях безопасности.

«Ремни непосредственно влияют на безопасность водителя и пассажиров, поэтом любые манипуляции с ними запрещены. Инспекторы ГИБДД на абсолютно законных основаниях вправе потребовать от водителя убрать эти повязки», — подчеркнул Радько.