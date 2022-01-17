Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Худрук Фокин упрекнул Шнурова в пренебрежительном отношении... 20:46
Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье стало плохо... 20:43
6 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели... 20:41
Промоушен Absolute Championship Akhmat подаст в суд... 20:39
В сборной России по хоккею назвали цель на Олимпийские... 20:31
В РФ назвали предложения по безопасности призывом... 20:29
В ООН призвали мир готовиться к следующей пандемии 20:27
Суд отпустил из психдиспансера школьника, обвиняемого... 20:20
Доктор Мясников заявил, что ковид во время беременности не влияет... 20:20
Семин: Миранчуку не дают играть, но и в аренду не отпускают 20:18
Автомобили

Военных обязали обклеить словами-оберегами личные автомобили

У военнослужащих могут возникнуть проблемы с ГИБДД из-за оберегов в салоне

Слушать
Остановить
Руководство предписало военнослужащим снабдить салоны их личных автомобилей наклейками-мотиваторами, которые по задумке командиров защитят вверенный личный состав от лихачества на дороге. Эксперты предупреждают, что такой народный тюнинг потенциально опасен. Кроме того, претензии к таким водителям могут возникнуть и со стороны сотрудников ГИБДД.

О предписании военнослужащим наклеить внутри их личных автомобилей мотивирующие надписи узнал Telegram-канал Baza. Издание опубликовало документ с пометкой «для служебного пользования», якобы изданный руководством Центрального военного округа (ЦВО). В документе указывается, что военнослужащие, имеющее личные автомобили, должны оснастить их памяткой по профилактике ДТП.

«До 15 января 2022 года организовать размещение в автомобилях военнослужащих: на спидометра (отметка 60 км/ч) маленькую фотографию родных и близких (мать, жена, ребенок), на приборной панели (бардачок), распечатанную надпись «Помни, они ждут тебя дома», на ремне безопасности, на уровне головы оранжевую тканевую повязку», — говорится в тексте документа.

Кроме того,

в воинских частях с привлечением представителей Военной автоинспекции (ВАИ) предписано провести смотры транспорта, принадлежащего личному составу на предмет их исправности, а также наличия в салонах данных надписей, фотографий и повязок.

Пресс-служба Министерства обороны и непосредственно ЦВО оперативно не ответила на вопросы Газеты.Ru» относительно этой инициативы и ответственности для военнослужащих в случае ее неисполнения.

Подобный документ иначе как недоразумением назвать нельзя,

считает полковник в отставке, заместитель председателя Научно-Технического комитета главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ Валерий Лазарев. По его словам, такую бумагу нужно обязательно согласовывать с МВД, поскольку именно это ведомство отвечает за безопасность на дорогах общего пользования. В МВД РФ также не смогли прокомментировать этот вопрос.

Нанесение дополнительных наклеек на переднюю панель и проборы, а также ремни безопасности не только портят внешний вид салона автомобиля, но и нарушают сертификационные требования к ним, считает Лазарев.

«Применение ремней безопасности — это элемент культуры водителя. Дополнительно что-то приклеивать к ним или писать на них лозунги излишне: это же как пользоваться поворотниками», — заявил «Газете.Ru» Валерий Лазарев.

По его словам, в подобной ситуации вполне можно обойтись обычными памятками, а также довести до личного состава под роспись изменения в правилах дорожного движения во время читки приказов. Наклейки на личных машинах военнослужащих лишь «вызовут смех в строю», полагает полковник в отставке.

Малоэффективной с точки зрения безопасности дорожного движения считает инициативу военных эксперт-испытатель газеты «Авторевю» Олег Растегаев.

«Если на спидометре автомобиля наклеить около цифры в 60 км/ч фотографию жены или ребенка, чтобы рассмотреть изображение, водителю придется использовать лупу. Если же приклеить крупную фотографию, то она закроет весь циферблат — и водитель вообще не узнает скорость машины», — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт.

Приказы не обсуждаются

Такая инициатива является самодеятельностью, считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Требования к оснащению транспортного средства прямо указаны в ПДД и соответствующих технических регламентах, отметил он.

«Любые потенциальные требования о наклейках фотографий и надписей выходит за рамки полномочий Минобороны, поскольку речь идет о личном транспорте, который военнослужащий использует в свободное от несения службы время.

Ни к воинской службе, ни к безопасности дорожного движения это ни имеет никакого отношения», — указывает адвокат.

При этом неисполнение данного предписания вполне может грозить офицеру дисциплинарным взысканием, подчеркнул он. Однако получив его, военнослужащий вправе обратиться в суд с требованием признать данную директиву командования незаконной и снять наложенное взыскание.

Более того, исполнение этого предписания может обернуться для водителей неприятностями с ГИБДД, считает Сергей Радько. По его словам,

подобный «тюнинг» вполне может быть воспринят гаишниками как внесение изменений в конструкцию автомобиля, особенно повязки на ремнях безопасности.

«Ремни непосредственно влияют на безопасность водителя и пассажиров, поэтом любые манипуляции с ними запрещены. Инспекторы ГИБДД на абсолютно законных основаниях вправе потребовать от водителя убрать эти повязки», — подчеркнул Радько.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+