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Автомобили

Метель, мокрый снег и поземка: какие дороги замело

Дорожники снизили ограничение скорости на трассах из-за метели

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
На центральные регионы России обрушилась череда мощных снегопадов. Только за прошедшие сутки снежный покров в столице вырос на четверть, а на дорогах возникли пробки. Серьезные проблемы с дорожным движением наблюдаются и в регионах. Аномальные снегопады в ближайшее время сменятся сильными морозами, предупреждают синоптики.

Из-за мощного снегопада, который начался еще в понедельник, в Москве второй день наблюдаются серьезные пробки и снежные заносы. В течение дня плотное движение транспорта фиксируется дорожными службами по всему городу, а к вечеру заторы на дорогах достигли 7 баллов. И только к 20.30 снизились до терпимых 4 баллов.

Городские власти советуют автомобилистам отказаться от поездок. В городе много снега, возможна гололедица, также из-за продолжающегося снегопада периодически наблюдается плохая видимость, предупредил водителей московский Дептранс в своем Telegram-канале.

Снегопады в столице не прекращается второй день. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, снежный циклон привел к тому, что только за вчерашний день снежный покров в Москве увеличился на четверть и достиг 37 см на базовой метеостанции на ВДНХ. При этом в ближайшие сутки на смену снегопадам придут морозы.

«На Крещение, благодаря гребню антициклона, распогодится и придут хотя и умеренные, но вполне крещенские морозы», — рассказал Тишковец в своем аккаунте в Instagram.

По словам синоптика, после небольшой передышки снегопады возобновятся — осадки ожидаются и в конце недели.

На уборку московских улиц вышли более 90 тыс. рабочих и 12 тыс. единиц техники, очистка прежде всего касается основных магистралей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Из-за экстремальной ситуации на платных трассах «Автодор» посредством электронных табло вынужден был на некоторых участках снизить разрешенную скорость движения со 110 км/ч до 40 км/ч, сообщают в соцсетях водители.

На юго-востоке Подмосковья, на трассе М-4 «Дон» и в Тульской области прогнозируется плохая видимость, метель и поземка. В Липецкой, Воронежской областях из-за перехода температуры через 0 к минусовым отметке ожидается ледяной дождь. В Ростовской области и Краснодарском крае дорожники вместо дождя ожидают мокрый снег. Метель замела также М-3 «Украину» в Калужской области, предупредили в «Автодоре».

Московская ГИБДД советует водителям тщательно очищать машины от снега перед выездом, увеличивать дистанцию и боковой интервал, а также быть вежливыми и терпеливыми друг к другу.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», во второй половине дня загруженность столичных дорог держалась на уровне 5 баллов, в пяти вечера оценивалась в 6, а к 18.30 достигла 7 баллов. А 20.30 опустилась до 4 баллов.

Крупные пробки наблюдались вечером в северной части Третьего транспортного кольца (ТТК). Также был затруднен съезд с ТТК на вылетные магистрали. Серьезные пробки образовались и в восточной части МКАД – от Щелковского до Каширского шоссе они наблюдались и на внешней, и на внутренней стороне магистрали.

В северо-западной части МКАД, в районе съезда на Ленинградское шоссе, движение в какой-то момент практически остановилось.

На фоне снегопадов в близлежащих регионах во вторник наблюдаются серьезные проблемы с дорожным движением. По данным издания «Владимирские ведомости», в Киржачском районе утром на трассе были заблокированы сотни фур. Сложная дорожная обстановка наблюдалась также в Вязниковском и Гороховецком районах области.

Мощный затор из нескольких сотен большегрузов образовался на трассах в Волгоградской области.

Как сообщало местное издание V1.ru, из-за сложного рельефа местности и заснеженной дороги большегрузы не могли преодолеть подъем на региональной трассе в Камышинском районе. Буксующим дальнобойщикам помогали дорожники с использованием тяжелой техники. Для борьбы с непогодой и преодоления ее последствий привлекли 29 дорожных машин. Также из-за снежных заносов пришлось закрыть движение по региональной трассе Р-207 в Еланском районе Волгоградской области.

По данным госкорпорации «Автодор», эксплуатирующей платные трассы, плохая видимость, метель и поземка сохранится до полуночи на М-4 «Дон» в Тульской области.

При этом в Липецкой и Воронежской областях не исключен ледяной дождь,

а в Краснодарском крае и Ростовской области – мокрый снег. Сбавлять скорость и соблюдать повышенную дистанцию дорожники рекомендуют и тем водителям, которые едут по М-3 «Украина» в Калужской, Брянской и Курской областях.

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