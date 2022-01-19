Автоматом без прав: какие проблемы за рулем снегохода поджидают автомобилиста

В свете урожайной на снег зимы Минсельхоз и Гостехнадзор напомнили о требованиях к водителям снегоходов, мотобуксировщиков (мотособак) и другой самоходной техники. К примеру, автомобилисты могут лишиться водительского удостоверения автоматом, если их поймают нетрезвыми за рулем снегохода. Подробнее об этом и других запретах для любителей снежного транспорта — в материале «Газеты.Ru».

Водитель, управляющий снегоходом или квадроциклом, обязан иметь при себе права тракториста-машиниста категории «А1», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минсельхоза. Это предусмотрено п.4 Правил допуска к управлению самоходными машинами, отметили в ведомстве.

«Такая техника, как мотобуксировщики и мотоблоки, не относится к категориям самоходных машин, установленных Правилами. Поэтому не представляется возможным определить вид удостоверения, подтверждающего право управления указанной техникой», — уточнили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве подчеркивают, что

на снегоходах и «мотособаках» запрещено выезжать на дороги общего пользования. На этой технике разрешается ездить только по пересеченной местности.

А вот владельцы квадроциклов и колесных снегоболотоходов выезжать на автомобильные дороги могут. В этом случае водители обязаны руководствоваться ПДД, отметили в министерстве.

В частности, на такой технике нельзя передвигаться по автомагистралям, трассам, обозначенным знаком 5.3 «Дорога для автомобилей», а также проезжать под знак 3.6 «Движение тракторов запрещено», который распространяется не только на сами трактора, но и на любую другую самоходную технику.

В Гостехнадзоре в свою очередь развеяли миф, что в законодательстве якобы есть запрет езды на снегоходах и на другой самоходной технике по льду.

Однако в целях собственной безопасности порекомендовали водителям снегомобилей не выезжать на замерзшие водоемы. Как рассказал «Газете.Ru» замначальника управления Гостехнадзора Владимирской области Алексей Колеченок, в местах, где водители снегоходов часто выезжают на лед, инспекторы ведомства совместно с сотрудниками МЧС регулярно проводят совместные рейды и предупреждают их в потенциальной опасности.

«По закону, техника, на которую выдается Паспорт самоходной машины (ПСМ), в том числе и снегоходы, должна быть зарегистрирована в течение десяти дней с момента покупки. За нарушение этого требования, согласно ст. 19.22 КоАП РФ «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок», предусмотрен штраф в размере 1,5-2 тыс. рублей», — отметил Колеченок.

По его словам, это наиболее распространенное нарушение — многие покупатели снегоходов намеренно не ставят их на учет, чтобы не платить транспортный налог.

Так называемые мотособаки и мотоблоки не нужно регистрировать в Гостехнадоре: на данную технику ПСМ не выдается, и для управления ей удостоверение тракториста-машиниста не требуется,

подчеркнул замначальника управления Гостехнадзора.

close 100% Александр Шадов/«Газета.Ru»

Нестыковки в законодательстве привели к появлению в последнее время большого количества мотособак, которые не подпадают под юрисдикцию Гостехнадзора, отмечают эксперты.

«Фактически, такая техника является снегоходом, но по документам она проходит как мотобуксировщик, который не надо регистрировать и получать на него соответствующие права. При этом данный механизм обладает достаточно мощным мотором и не сильно уступает в скорости снегоходам», — отметил мотоэксперт Александр Жихарев.

Техосмотр для снегоходов, ОСАГО для квадроциклов

За управление снегоходом без прав, либо за отсутствие у него техосмотра — одинаковое наказание: согласно ст. 9.3 КоАП РФ, за «Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования» водителю грозит штраф в размере 500-1000 руб., говорит представитель Гостехнадора Алексей Колеченок.

Такое же наказание предусмотрено и за управление снегоходом без шлема, маски либо очков и спецодежды с элементами защиты. Однако если для водителей снегоходов обязательное наличие спецэкипировки указано в законодательстве, то для квадроциклов это требование указывается лишь в руководстве по эксплуатации.

В случае повторных нарушений водитель снегохода или квадроцикла может по решению суда быть лишен прав на 3-6 месяцев,

добавил Колеченок.

Кроме того, для управления квадроциклом, в отличие от снегохода, необходим также полис ОСАГО, отметили в Гостехнадзоре. За его отсутствие предусмотрен штраф в размере 500-800 руб. (ст.12.37 КоАП). Снегоходы могут изъять и поместить на охраняемую стоянку в трех случаях: отсутствие регистрации или прав, либо документа о прохождении техосмотра.

Автоматом останешься без автомобиля

Инспекторы Гостехнадзора не вправе составлять на нетрезвых водителей снегомобилей протоколы и проводить их освидетельствование, такие полномочия есть только у сотрудников полиции.

«Если инспектор видит, что водитель снегохода нетрезв, то он вызывает сотрудников ГИБДД или участкового уполномоченного. Они оформляют соответствующие протоколы и проводят освидетельствование таких водителей», — рассказал Колеченок.

Как и за управлением автомобилем в нетрезвом виде, езда под градусом на снегоходе или квадроцикле грозит лишением прав на 1,5-2 года, добавил он.

В этом случае пьяный снегоходчик расстанется не только с правами тракториста-машиниста, но и с автомобильными, подчеркивают юристы.

По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, ст. 32.6 КоАП предусматривает лишение прав на управление всеми видами транспортных средств, независимо от того, какой именно техникой управлял водитель в момент нарушения.

«Автоинспекторы проверяют по базам данным, какие еще водительские удостоверения есть у нарушителя, и указывают эту информацию в материалах, которые передаются для рассмотрения судом. Неважно, управлял водитель в нетрезвом виде автомобилем или снегоходом, трамваем или трактором: после вступления в силу решения суда он лишается права управления на все виды транспорта», — заявил «Газете.Ru» Радько.